“Si t’o sapesse dicere”, la poesia d’amore di Eduardo De Filippo

Uno dei drammaturghi italiani più amati. Regista, attore, sceneggiatore, poeta. Tutto questo era Eduardo De Filippo, che con i suoi capolavori è riuscito ad esportare il teatro italiano all’estero, condensando nei suoi drammi tutte le emozioni del cuore, l’intera schiera dei sentimenti umani.

Eduardo De Filippo nasceva a Napoli il 24 maggio 1900, figlio illegittimo dell’attore e commediografo Eduardo Scarpetta e della Sarta Luisa De Filippo, sorella della moglie di Scarpetta.

Immerso appieno nell’ambiente teatrale sin da piccolo, Eduardo cresce innamorandosi sempre di più del dramma e della scrittura. E così, fra un palco ed un altro, fra sceneggiature, trucchi, svolazzi di pizzi, merletti e scenografie di ogni genere, nasce il genio che ci ha lasciato in eredità opere meravigliose, amate in tutto il mondo.

In occasione dell’anniversario della nascita di Eduardo De Filippo, vogliamo condividere con voi una splendida poesia d’amore, “Si t’o sapesse dicere”, in cui il poeta descrive l’impossibilità di esprimere la forza del suo sentimento, paragonando il cuore incapace di scrivere al poeta incapace di cantare.

Leggiamo insieme la poesia “si t’o sapesse dicere”.

Ah… si putesse dicere

chello c’ ‘o core dice;

quanto sarria felice

si t’ ‘o sapesse dì!

E si putisse sèntere

chello c’ ‘o core sente,

dicisse: “Eternamente

voglio restà cu te!”

Ma ‘o core sape scrivere?

‘O core è analfabeta,

è comm’a nu pùeta

ca nun sape cantà.

Se mbroglia… sposta ‘e vvirgule…

nu punto ammirativo…

mette nu congiuntivo

addò nun nce ‘adda stà…

E tu c’ ‘o staje a ssèntere

te mbruoglie appriess’ a isso,

comme succede spisso…

E addio Felicità!

Ah…se sapessi dire

quello che il cuore dice;

quanto sarei felice

se te lo sapessi dir!

E se potessi sentire

quello che il cuore sente,

diresti: “Eternamente

voglio restar con te!”

Ma il cuore sa scrivere?

Il cuore è analfabeta,

è come un poeta

che non sa cantar.

S’imbroglia, sposta le virgole,

un punto ammirativo…

mette un congiuntivo

dove non deve star.

E tu lo stai a sentire,

t’imbrogli a lui appresso,

come succede spesso…

e addio Felicità.

“Si t’o sapesse dicere” è una delle significative poesie contenute nel volume edito da Einaudi “Le poesie”, che raccoglie tutti i versi composti da Eduardo De Filippo nel corso della sua vita.

L’autore, inizialmente, scriveva componimenti per diletto. Poi, però, nell’atto di poetare subentra qualcos’altro. A tale proposito, lui stesso diceva:

“Dopo aver scritto poesie giovanili, come fanno più o meno tutti i ragazzi, questa attività divenne per me un aiuto durante la stesura delle mie opere teatrali. Mi succedeva, a volte, riscrivendo una commedia, d’impuntarmi su una situazione da sviluppare, in modo da poterla agganciare più avanti a un’altra, e allora, messo da parte il copione, per non alzarmi dal tavolino con un problema irrisolto, il che avrebbe significato non aver più voglia di riprendere il lavoro per chissà quanto tempo, mi mettevo davanti un foglio bianco e buttavo giù versi che avessero attinenza con l’argomento e i personaggi del lavoro interrotto”.