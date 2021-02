San Valentino, le 10 poesie più belle da dedicare a chi si ama

Scrittori e poeti, di tutte le epoche e tutte le provenienze, hanno sempre sentito il bisogno di parlare d’amore. Dell’amore che sconvolge la vita, che la rende migliore oppure peggiore. Dell’amore felice, che è quello corrisposto, o di quello crudele, che ha il viso impassibile e altero di una donna desiderata ma lontana come la luna. Mai una parola ha racchiuso in sé così tante sfaccettature. Nel giorno di San Valentino vi proponiamo 10 poesie “d’autore” sul tema. Dieci modi di guardare a questo sentimento, 10 versioni di una medaglia che ha molte facce e non solo le canoniche due.

Ho sceso, dandoti il braccio… – Eugenio Montale

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale

E ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino.

Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio.

Il mio dura tuttora, né più mi occorrono

Le coincidenze, le prenotazioni,

le trappole, gli scorni di chi crede

che la realtà sia quella che si vede.

Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio

Non già perché con quattr’occhi forse si vede di più.

Con te le ho scese perché sapevo che di noi due

Le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate,

erano le tue.

Noi saremo – Verlaine

Nell’amore isolati come in un bosco nero,

i nostri cuori insieme, con quieta tenerezza,

saranno due usignoli che cantan nella sera.



Tu… Anima mia – Saffo

Rapita

nello specchio dei tuoi occhi

respiro

il tuo respiro.

E vivo…

T’amo senza sapere come… – Pablo Neruda

T’amo senza sapere come, né quando né da dove,

t’amo direttamente senza problemi né orgoglio:

così ti amo perché non so amare altrimenti

che così, in questo modo in cui non sono e non sei,

così vicino che la tua mano sul mio petto è mia,

così vicino che si chiudono i tuoi occhi col mio sonno.



Il più bello dei mari – Nazim Hikmet

Il più bello dei mari

è quello che non navigammo.

Il più bello dei nostri figli

non è ancora cresciuto.

I più belli dei nostri giorni

non li abbiamo ancora vissuti.

E quello che vorrei dirti di più bello

non te l’ho ancora detto.

Paris at night – Jacques Prévert

Tre fiammiferi accesi uno per uno nella notte

Il primo per vederti tutto il viso

Il secondo per vederti gli occhi

L’ultimo per vedere la tua bocca

E tutto il buio per ricordarmi queste cose

Mentre ti stringo fra le braccia.



Amore non è amore se muta… – William Shakespeare

Amore non è amore se muta

quando scopre un mutamento

o tende a svanire quando l’altro s’allontana.

Oh no!

Amore è un faro sempre fisso che sovrasta la tempesta

e non vacilla mai;

Amore non muta in poche ore o settimane,

ma impavido resiste al giorno estremo del giudizio;

se questo è errore

e mi sarà provato,

io non ho mai scritto,

e nessuno ha mai amato.

Ti adoro – Charles Baudelaire

T’adoro al pari della volta notturna,

o vaso si tristezza, o grande taciturna!

E tanto più t’amo quanto più mi sfuggi,

o bella, e sembri, ornamento delle mie notti,

ironicamente accumulare la distanza

che separa le mie braccia dalle azzurrità infinite.

Mi porto all’attacco, m’arrampico all’assalto

Come fa una fila di vermi presso un cadavere e amo,

fiera implacabile e crudele, sino la freddezza

che ti fa più bella ai miei occhi.

Alla tua salute amore mio – Alda Merini

Accarezzami, amore,

ma come il sole

che tocca la dolce fronte della luna.

Non venirmi a molestare anche tu

con quelle sciocche ricerche

sulle tracce del divino.

Dio arriverà all’alba

se io sarò tra le tue braccia.

Per un istante d’estasi – Emily Dickinson

Per un istante d’estasi

Noi paghiamo in angoscia

Una misura esatta e trepidante,

Proporzionata all’estasi.

Per un’ora diletta

Compensi amari d’anni,

Centesimi strappati con dolore,

Scrigni pieni di lacrime

