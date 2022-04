“Quando ho cominciato ad amarmi” diè una poesia che rappresenta un inno alla vita. Ci ricorda che vivere non è solo attendere la morte ma è lottare, sperimentare, amare con determinazione, provare emozioni differenti, migliorarsi e affrontare sempre sfide maggiori.

Attore, comico, regista, sceneggiatore, compositore e produttore cinematografico, ma anche poeta. Questo era, una delle personalità più creative e influenti del cinema muto . Non lasciò molti scritti, ma quelli che ci sono arrivati sono di una bellezza rara. Il personaggio intorno al quale costruì larga parte delle sue sceneggiature, e che gli diede fama universale, fu quello del “vagabondo” Charlot. L’emotività sentimentale di fronte alla spietatezza e alle ingiustizie della società moderna fece di Charlot l’emblema dell’alienazione umana nell’era del progresso economico e industriale. Oggi rileggiamo una poesia composta nel 1940 dal titolo “Quando ho cominciato ad amarmi”, un vero e proprio inno alla vita e all’importanza di accettarsi e amarsi per quello che si è.

Il 15 ottobre 1940 usciva il film “Il Grande Dittatore”, divenuto celebre per il discorso di Charlie Chaplin che, riletto oggi, rappresenta l’auspicio di una ripresa e di una nuova umanità fondata su progresso, sostenibilità e tolleranza

Quando ho cominciato ad amarmi davvero e ad amare, mi sono reso conto che il dolore e la sofferenza emotiva servivano a ricordarmi che stavo vivendo in contrasto con i miei valori.

Oggi so che questa si chiama autenticità.

Quando ho cominciato ad amarmi davvero e ad amare, ho capito quanto fosse offensivo voler imporre a qualcun altro i miei desideri, pur sapendo che i tempi non erano maturi e la persona non era pronta, anche se quella persona ero io.

Oggi so che questo si chiama rispetto.

Quando ho cominciato ad amarmi davvero e ad amare, ho smesso di desiderare una vita diversa e ho compreso che le sfide che stavo affrontando erano un invito a migliorarmi.

Oggi so che questa si chiama maturità.