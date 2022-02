Profugo di Maḥmūd Darwīsh, una poesia dedicata ai migranti

poesie d'autore

Una poesia per riflettere sui migranti e su cosa provano i rifugiati e tutti coloro costretti a lasciare la loro Terra. In queste ore, cinque milioni di ucraini stanno tentando di lasciare il loro paese con ogni mezzo possibile. È una tragedia che si aggiunge a tante altre della stessa portata: secondo il report dell’UNHCR, più di 84 milioni di uomini, donne e bambini sono stati costretti ad emigrare dai loro paesi d’origine nel 2021.

Migranti: un topos letterario universale

La condizione dei migranti è un topos ricorrente tanto nella letteratura quanto nel mondo del cinema e dell’arte. Si tratta di una tematica sempre più attuale. Fra i tanti autori che si sono occupati di migrazioni e sofferenze legate alla guerra, troviamo sicuramente il palestinese Maḥmūd Darwīsh.

L’espressione di un dolore universale

Con “Profugo”, Maḥmūd Darwīsh si inserisce nel filone più importante della poesia arabo-palestinese, che esprime il dolore tipico dei migranti del distacco da una terra amata profondamente. Se questi versi sono tanto celebrati ancora oggi, lontano dalla Palestina, è perché in molti vivono la condizione di profugo la cui storia e il cui nome sembrano perduti per sempre.

La poesia “Profugo”

Hanno incatenato la sua bocca

e legato le sue mani alla pietra dei morti.

Hanno detto: “Assassino!”,

gli hanno tolto il cibo, le vesti, le bandiere

e lo hanno gettato nella cella dei morti.

Hanno detto: “Ladro!”,

lo hanno rifiutato in tutti i porti,

hanno portato via il suo piccolo amore,

poi hanno detto: “Profugo!”.

Tu che hai piedi e mani insanguinati,

la notte è effimera,

né gli anelli delle catene sono indistruttibili,

perché i chicchi della mia spiga che va seccando

riempiranno la valle di grano.

Chi era Maḥmūd Darwīsh

Nato in Palestina nel 1941, Darwīsh è stato un poeta, scrittore e giornalista prolifico. È noto per essere stato membro dell’Autorità Nazionale Palestinese e per aver militato fino alla fine in difesa della sua terra natia, sebbene abbia vissuto la maggior parte della sua vita in esilio. È lui l’autore della celebre “Dichiarazione d’Indipendenza dello Stato Palestinese”.

Il dolore del distacco dalla Palestina ha sempre accompagnato la sua produzione letteraria. Le ventiquattro raccolte di poesie da lui composte sono amatissime dai lettori arabi, e trattano temi quali la patria perduta, la guerra, la disillusione e la perdita della propria identità.