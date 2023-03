“Suonatina di pianoforte” di Eugenio Montale, connubio di musica e poesia

Poesia e musica sono due arti che dialogano fra loro in mille modi diversi e che, in fondo, si somigliano. In occasione della Giornata mondiale del pianoforte leggiamo "Suonatina di pianoforte", un meraviglioso componimento che Eugenio Montale dedica al connubio fra poesia e musica.

La musica è poesia. La poesia è musica. Lo sa bene Eugenio Montale, autore che ha dedicato la vita al poetare concentrandosi sul valore del suono, sulle potenti immagini che attraverso quest’ultimo possono essere veicolate nei componimenti. Ed è proprio in occasione della Giornata mondiale del pianoforte, che ricorre l’88esimo giorno dell’anno proprio per ricordare gli 88 tasti che compongono lo strumento, che vogliamo condividere con voi “Suonatina di pianoforte”, degli splendidi versi in cui Montale utilizza la metafora della melodia suonata al pianoforte per avvolgerci ed ammaliarci.

Una storia di inchiostro e di suoni

Se dovessimo descrivere il ritmo di “Suonatina di pianoforte”, probabilmente parleremmo di un inizio quieto, armonioso, che scoppia dopo un crescendo per placarsi di nuovo, sul finale, e lasciarci ammaliati da una melodia che non conosciamo né ascoltiamo, ma si costruisce in modo spontaneo nel nostro cuore proseguendo con la lettura.

Siamo catapultati in un mondo in cui musica, poesia e vita sono realtà inscindibili fra loro. Ci ritroviamo immersi in una storia bella ed insensata, o bella perché insensata, e proviamo una sensazione piacevole nel crogiolarci in tale “rigagnolo di suoni”. Il pianoforte, strumento che si presta perfettamente alle sonatine improvvisate, fresche e nate quasi dal caso, è protagonista di un componimento dove la musica si fa al contempo strumento e metafora per descrivere il reale.

“Suonatina di pianoforte” di Eugenio Montale

“Vieni qui, facciamo una poesia

che non sappia di nulla

e dica tutto lo stesso,

e sia come un rigagnolo di suoni

stentati

che si perde tra le sabbie

e vi muore con un gorgoglio sommesso;

facciamo una suonatina di pianoforte

alla Maurizio Ravel,

una musichetta incoerente

ma senza complicazioni,

che tanto credi proprio

a grattare nel fondo non c’è senso;

facciamo qualcosa di “genere leggero”. Vieni qui, non c’è nemmeno bisogno

di disturbar la natura

co’i suoi seriosi paesaggi

e le pirotecniche astrali;

ne’ tireremo in ballo

i grandi problemi eterni,

l’immortalità dello Spirito

od altrettanti garbugli;

diremo poche frasi comunali

senza grandi pretese,

da gente ormai classificata,

gente priva di “profondità;

e se le parole ci mancheranno

noi strapperemo il filo del discorso

per svagarci in un minuetto approssimativo

che si disciolga in arabeschi d’oro,

si rompa in una gran pioggia di lucciole

e dispaia lasciandoci negli occhi

un pullulare di stelle, un’ossessione di luci. Poi quando la suonatina languirà davvero

la finiremo come vuole la moda

senza perorazioni urlanti ed enfasi;

la finiremo, se ci parrà il caso,

nel momento in cui pare ricominciare

e il pubblico rimane con un palmo di naso. La spegneremo come un lume, di colpo. Con un soffio”.

Eugenio Montale

Eugenio Montale nasce a Genova il 12 ottobre 1896 da una famiglia benestante. Il padre di Eugenio è infatti proprietario di una ditta che produce prodotti chimici. L’infanzia e l’adolescenza sono segnate dalla salute precaria, che non permette al giovane di condurre la vita gioiosa e spensierata che si addice ai ragazzi della sua età.

A causa delle continue polmoniti, Eugenio Montale viene indirizzato verso gli studi tecnici, più rapidi e meno impegnativi di quelli classici. Diplomatosi in ragioneria con ottimi voti nel 1915, coltiva tuttavia la passione per la cultura umanistica studiando da autodidatta e frequentando le lezioni di filosofia della sorella Marianna, iscritta alla facoltà di Lettere e Filosofia. Intanto, la Prima Guerra Mondiale esige nuove reclute. È così che, nel 1917, Montale viene arruolato nella fanteria dopo aver svolto il servizio militare e combatte fino al 1920, quando viene congedato con il grado di tenente.

Negli anni ’20, il fascismo comincia a diffondersi in Italia. Eugenio Montale è uno dei tanti intellettuali che nel 1925 sottoscrive il “Manifesto degli intellettuali antifascisti” concepito da Benedetto Croce. Questo è un anno fondamentale nella vita del poeta: al 1925 risale, infatti, la prima pubblicazione di “Ossi di seppia”, che segna un punto di svolta nella carriera letteraria di Montale.

Nel 1927, Eugenio Montale si trasferisce a Firenze, dove collabora con importanti riviste e dirige il Gabinetto Vieusseux, incarico da cui viene allontanato nel 1938 a causa della sua riluttanza nei confronti del fascismo. Nonostante ciò, il soggiorno fiorentino è uno dei periodi più pieni e vivaci della vita di Montale, che qui compone le “Occasioni” e incontra per la prima volta Irma Brandeis e in seguito anche Drusilla Tanzi, che diventerà moglie del poeta.

Eugenio Montale si trasferisce a Milano nel 1948. Qui, comincia a collaborare con il Corriere della Sera, giornale per cui scrive critiche letterarie, reportage e articoli più generici. Montale continua a pubblicare opere in versi e in prosa, nel 1962 sposa finalmente Drusilla Tanzi, dopo 23 anni di fidanzamento.

Il matrimonio non è destinato a durare: Drusilla muore nell’ottobre del 1963, dopo un periodo di dolore e malattia. A lei è dedicata la raccolta “Xenia”. La poesia montaliana si fa più cupa, disillusa: i versi cantano il distacco dalla vita, i cambiamenti della modernità, le trasformazioni culturali. Nel 1975, il poeta viene insignito del Premio Nobel per la Letteratura “per la sua poetica distinta che, con grande sensibilità artistica, ha interpretato i valori umani sotto il simbolo di una visione della vita priva di illusioni”.

Muore il 12 settembre 1981 nella clinica San Pio X. Viene sepolto a Firenze, accanto alla moglie Drusilla.