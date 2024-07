“Ode all’estate” (1954) di Pablo Neruda e la sensualità della natura che esplode

Pablo Neruda (1904-1973) è uno dei poeti più letti e più amati al mondo, soprattutto tra i giovani. Sono molti i ragazzi che si accostano con entusiasmo all’opera del poeta cileno e valicano così per la prima volta – senza timidezza – i cancelli della poesia. Tra i maggiori estimatori della poesia di Neruda c’è Gabriel Garcia Marquez il quale lo definì addirittura “il più grande poeta del ventesimo secolo, in qualsiasi lingua”.

“Ode all’estate”, tratta da “Poesie di una vita” (Parma, Guanda 2008), è un componimento dai versi e dalle sonorità evocative che racconta i profumi dell’estate.

“Ode all’estate” di Pablo Neruda

Estate, violino rosso,

nuvola chiara,

un ronzio

di catena montuosa

o di cicala

ti precede,

il cielo

a volta,

liscio, luccicante come

un occhio,

e basso il suo sguardo,

estate,

pesce del cielo

infinito,

elitra lusinghiera,

pigro

letargo

pancino

di ape,

sole indiavolato,

sole terribile e paterno,

sudato

come un bue lavorando,

sole secco

nella testa

come un inaspettato

garrotoazo,

sole della sete

camminando

per la sabbia,

estate,

mare deserto,

il minatore

di zolfo

si riempie

si riempie

di sudore giallo,

l’aviatore

percorre

raggio a raggio

il sole celeste,

sudore

nero

scivola

dalla fronte

agli occhi

nella miniera

di Lota,

il minatore

si stropiccia

la fronte

nera,

ardono

le sementi,

scricchiola

il grano,

insetti

azzurri

cercano

ombra,

toccano

la freschezza,

sommergono

la testa

in un diamante. Oh estate

abbondante,

carro

di mele

mature,

bocca

di fragola

in mezzo al verde,

labbra

di susina selvatica,

strade

di morbida polvere

sopra

la polvere,

mezzogiorno,

tamburo

di rame rosso,

e a sera

riposa

il fuoco,

la brezza

fa ballare

il trifoglio, entra

nell’officina deserta;

sale

una stella

fresca

verso il cielo

cupo,

crepita

senza bruciare

la notte

dell’estate.

La sensualità dell’estate

Con versi asciutti e agili, Pablo Neruda ci racconta l’estate. La frutta saporita, il colore vivido, le strade brulicanti di polvere e di sole…

Le immagini si rincorrono, una dietro l’altra, per descrivere una stagione che profuma di calore, di fortuna e di libertà.

La stagione è invocata più e più volte all’interno del componimento, che si divide in due strofe e si caratterizza per la preponderante presenza di immagini retoriche di significato, principalmente metafore e similitudini.

Perché, in fondo, cosa c’è di più evocativo di un frutto maturo, dolce e vivace per raccontare l’estate? O di un cielo notturno terso e trapunto di migliaia di stelle?

Con “Ode all’estate”, Pablo Neruda ci regala un momento di pura contemplazione, in cui lo sguardo del poeta dialoga con la sua penna per farsi tramite di sensazioni universali.

Poesie di una vita

La raccolta offre una vasta scelta della poetica di Neruda: è un lungo e appassionante viaggio al cuore di Pablo Neruda, con pagine intense e vibranti che spaziano dalle composizioni giovanili delle “Venti poesie d’amore e una canzone disperata” del 1924 ai grandi libri della maturità come “Cento sonetti d’amore” e “Stravagario”, passando attraverso il surrealismo, l’impegno e il fervore politico dei tre volumi delle “Residenze”.

Un itinerario che, seguendo le principali tematiche dei poeta cileno – l’amore, la lotta, gli ideali, la natura, la memoria -, consente al lettore di avvicinarsi al suo mondo palpitante e umano, intimo e insieme universale o, per chi già lo conosce, di scoprirne nuove, inaspettate sfumature.

Pablo Neruda

Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto, meglio noto con lo pseudonimo Pablo Neruda, nasce in Cile nel 1904 da un’umile famiglia, che cerca di garantirgli una vita serena e felice nonostante le difficoltà economiche.

Pablo Neruda va a scuola e si iscrive persino all’università ma, alla fine, non riesce a portare a termine gli studi, così decide di arruolarsi nel corpo diplomatico cileno.

Così, il giovane viaggia molto, poiché presta servizio in diversi paesi negli Stati Uniti, in Europa e in Asia. Appassionato di lettere e scrittura, Pablo Neruda in Spagna fa la conoscenza di García Lorca e di Alberti, che diventano quasi una fonte di ispirazione per l’uomo, che si avvicina alla poesia modernista.

Allo scoppio della guerra civile, Pablo Neruda prende una netta posizione contro Franco, e si colloca sempre di più fra quegli intellettuali impegnati che guardano con favore al socialismo.

Perciò, rientrato in Cile, aderisce al Partito Comunista Cileno e si impegna politicamente. Sono questi gli anni in cui Neruda, infatti, viene eletto senatore. Quando la situazione politica cambia in Cile, e gli esponenti del Partito Comunista vengono esiliati, Pablo Neruda è costretto a lasciare nuovamente il suo paese per poi rientrarvi, grazie ad un’amnistia, nel 1952.

Nel frattempo, la sua produzione poetica diventa sempre più amata e celebrata, tanto che nel 1971 viene insignito del Nobel per la Letteratura.

Pablo Neruda, che viene riabilitato politicamente con l’elezione del presidente Allende, muore in Cile nel 1973.

