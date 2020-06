“Ode all’estate” di Pablo Neruda e la sensualità della natura che esplode

Pablo Neruda (1904-1973) è uno dei poeti più letti e più amati al mondo, soprattutto tra i giovani. Sono molti i ragazzi che si accostano con entusiasmo all’opera del poeta cileno e valicano così per la prima volta – senza timidezza – i cancelli della poesia. Tra i maggiori estimatori della poesia di Neruda c’è Gabriel Garcia Marquez il quale lo definì addirittura “il più grande poeta del ventesimo secolo, in qualsiasi lingua”. In attesa delle celebrazioni di San Giovanni che segnano l’inizio dell’estate, rileggiamo oggi “Ode all’estate”, tratta da “Poesie di una vita” (Parma, Guanda 2008).

Ode all’estate

Oh estate

abbondante,

carro

di mele

mature,

bocca

di fragola

in mezzo al verde,

labbra

di susina selvatica,

strade

di morbida polvere

sopra

la polvere,

mezzogiorno,

tamburo

di rame rosso,

e a sera

riposa

il fuoco,

la brezza

fa ballare

il trifoglio, entra

nell’officina deserta;

sale

una stella

fresca

verso il cielo

cupo,

crepita

senza bruciare

la notte

dell’estate.

Poesie di una vita

La raccolta offre una vasta scelta della poetica di Neruda: è un lungo e appassionante viaggio al cuore di Pablo Neruda, con pagine intense e vibranti che spaziano dalle composizioni giovanili delle “Venti poesie d’amore e una canzone disperata” del 1924 ai grandi libri della maturità come “Cento sonetti d’amore” e “Stravagario”, passando attraverso il surrealismo, l’impegno e il fervore politico dei tre volumi delle “Residenze”. Un itinerario che, seguendo le principali tematiche dei poeta cileno – l’amore, la lotta, gli ideali, la natura, la memoria -, consente al lettore di avvicinarsi al suo mondo palpitante e umano, intimo e insieme universale o, per chi già lo conosce, di scoprirne nuove, inaspettate sfumature.

