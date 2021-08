Ode al cane, la poesia di Neruda che celebra il rapporto cane e uomo

poesie d'autore

Pablo Neruda ha composto "Ode al cane" per esprimere il suo sentimento di totale empatia verso i cani. La analizziamo per dedicarla, in occasione della Giornata Mondiale del Cane, a tutti gli amici a 4 zampe.

Cane e uomo, un’unica anima

Ode al cane è una poesia che esprime qualcosa di più dell’affetto verso l’animale da compagnia: il cane si trasfigura, diventa parte integrante dell’uomo, si fonde con lui. Le loro anime sono una cosa sola.

In questa poesia la natura viene descritta nella sua meraviglia: un mondo di colori, di profumi, di immagini che appagano. “Piccoli planetari”, un luogo dove ci si stupisce delle meraviglie del creato. Uomo e cane esplorano il mondo, esplorano il Cile, tra serenità e curiosità, un piccolo paradiso. Il cane è curioso, esplora tutto, vuole sapere, ma alla fine torna dal suo amico, la base del suo mondo. Un legame che nulla può spezzare.

Il cane vuole sapere perché il mondo è ingiusto e Pablo non ha una risposta e non vuole mentire o illudere il suo amico. C’è un grande rapporto di stima, non solo di affetto, mentre il cane dimostra grande intelligenza. L’uomo e cane provano le stesse cose, si pongono le stesse domande, hanno gli stessi sentimenti. Diventano una cosa sola: un animale a sei zampe con una coda piena di rugiada. Uomo e cane non sono amici: sono una sola anima…

Ode al cane

Il cane mi domanda

e non rispondo.

Salta, corre pei campi e mi domanda

senza parlare

e i suoi occhi

sono due richieste umide, due fiamme

liquide che interrogano

e io non rispondo,

non rispondo perché

non so, non posso dir nulla.

In campo aperto andiamo

uomo e cane.

Brillano le foglie come

se qualcuno

le avesse baciate

a una a una,

sorgono dal suolo

tutte le arance

a collocare

piccoli planetari

su alberi rotondi

come la notte, e verdi,

e noi, uomo e cane, andiamo

a fiutare il mondo, a scuotere il trifoglio,

nella campagna cilena,

fra le limpide dita di settembre.

Il cane si ferma,

insegue le api,

salta l’acqua trepida,

ascolta lontanissimi

latrati,

orina sopra un sasso,

e mi porta la punta del suo muso,

a me, come un regalo.

È la sua freschezza affettuosa,

la comunicazione del suo affetto,

e proprio lì mi chiese

con i suoi due occhi,

perché è giorno, perché verrà la notte,

perché la primavera

non portò nella sua canestra

nulla

per i cani randagi,

tranne inutili fiori,

fiori, fiori e fiori.

E così m’interroga

il cane

e io non rispondo.

Andiamo

uomo e cane uniti

dal mattino verde,

dall’incitante solitudine

vuota nella quale solo noi

esistiamo,

questa unità fra cane con rugiada

e il poeta del bosco,

perché non esiste l’uccello nascosto,

né il fiore segreto,

ma solo trilli e profumi

per i due compagni:

un mondo inumidito

dalle distillazioni della notte,

una galleria verde e poi

un gran prato,

una raffica di vento aranciato,

il sussurro delle radici,

la vita che procede,

e l’antica amicizia,

la felicità

d’essere cane e d’essere uomo

trasformata

in un solo animale

che cammina muovendo

sei zampe

e una coda

con rugiada.