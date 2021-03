Ne li occhi porta la mia donna amore, la poesia di Dante per Beatrice

Lo sguardo di Beatrice che salva Dante

“Ne li occhi porta la mia donna Amore” è una delle più classiche rime di “loda” di Dante a Beatrice, collocata subito dopo la canzone “Donne ch’avete intelletto d’amore”, nel capitolo XXI. Qui sono presenti alcuni dei motivi classici dello Stilnovo, che vedono Beatrice come una donna angelica in grado di suscitare sentimento anche nei cuori meno predisposti. Lo sguardo di cui Dante parla è uno sguardo salvifico, che lo rendono immune da sentimenti negativi (superbia e ira). Ovunque lei stia, ovunque lei passi, è in grado di lasciare dietro sé una scia di luce. È così che il Sommo Poeta riesce a nobilitare la sua vita: stando accanto alla sua amata Beatrice, la donna della sua vita.