“Madre Terra” di Henry Van Dyke, poesia che celebra il Pianeta

Madre Terra di Henry Van Dyke (1852-1933) è una bellissima poesia che rende omaggio alla Terra e che ci fa riflettere sull’importanza di prenderci cura del nostro Pianeta, perché fonte della nostra vita e del futuro delle generazioni che seguiranno.

Una poesia per celebrare la Giornata Mondiale della Terra (Earth Day) che è nata il 22 aprile del 1970 come movimento universitario e civile per sottolineare la necessità della conservazione delle risorse naturali della Terra.

Madre Terra è una poesia visionaria. Fu scritta nel dicembre del 1905 e anticipa tutte le battaglie dei movimenti per la salvaguardia dell’ambiente, della natura, della Terra.

Henry Van Dyke offre una descrizione della Terra come madre di tutto, compresi tutti gli oggetti del mondo e gli esseri umani. L’idea principale della poesia è l’amore per la natura e il ruolo della terra nell’essere parte della bellezza della natura.

Ma, leggiamo la poesia che abbiamo anche tradotto, in quanto riteniamo inedita, comunque poco diffusa Italia.

Madre Terra di Henry Van Dyke

Madre di tutti i poeti e cantanti di alto spessore che se ne sono andati,

Madre di tutta l’erba che tesse sulle loro tombe la gloria del campo,

Madre di tutte le molteplici forme di vita, protettiva, paziente, impassibile,

Silenziosa covatrice e nutrice di gioie e dolori poetici!

Da te, sì, sicuramente dalla fertile proprietà del tuo seno,

emetti in qualche strano modo, tu che giaci immobile, senza voce,

tutti i canti della natura, ritmici, appassionati, struggenti,

che provengono come musica dalla terra, ma non ritornano alla terra.

Polvere sono i cuori rosso sangue che battono a tempo di queste note,

Tu li hai riportati a te stesso, segretamente, irresistibilmente.

attirando le correnti creative della vita giù, giù, giù

di nuovo nel tuo seno, come il fiume si perde nella sabbia.

Ma le anime dei cantanti sono entrate nelle canzoni che le hanno rivelate.

Canzoni appassionate, canzoni immortali di gioia e dolore, amore e desiderio:

fluttuano da un cuore all’altro dei tuoi figli e riecheggiano sopra di te:

Non parlano forse al tuo cuore, le voci di coloro che ti amano?

Da tempo giacevi come una regina trasformata da un antico incantesimo

in una forma aliena, misteriosa, bella, senza parole,

non sapevi chi eri, finché il tocco del tuo Signore e Amante

Ha ridestato l’uomo-bambino a respirare del tuo segreto.

Tutti i tuoi fiori e gli uccelli e le foreste e le acque che scorrono

non sono che forme incantate per incarnare la vita dello spirito;

Tu stessa, terra-madre, in montagna, prato e oceano,

racchiudi il poema di Dio, il pensiero e l’emozione eterni.

(Traduzione Libreriamo)

Mother Earth, Henry Van Dyke

Mother of all the high-strung poets and singers departed,

Mother of all the grass that weaves over their graves the glory of the field,

Mother of all the manifold forms of life, deep-bosomed, patient, impassive,

Silent brooder and nurse of lyrical joys and sorrows!

Out of thee, yea, surely out of the fertile depth below thy breast,

Issued in some strange way, thou lying motionless, voiceless,

All these songs of nature, rhythmical, passionate, yearning,

Coming in music from earth, but not unto earth returning.

Dust are the blood-red hearts that beat in time to these measures,

Thou hast taken them back to thyself, secretly, irresistibly

Drawing the crimson currents of life down, down, down

Deep into thy bosom again, as a river is lost in the sand.

But the souls of the singers have entered into the songs that revealed them, –

Passionate songs, immortal songs of joy and grief and love and longing:

Floating from heart to heart of thy children, they echo above thee:

Do they not utter thy heart, the voices of those that love thee?

Long hadst thou lain like a queen transformed by some old enchantment

Into an alien shape, mysterious, beautiful, speechless,

Knowing not who thou wert, till the touch of thy Lord and Lover

Working within thee awakened the man-child to breathe thy secret.

All of thy flowers and birds and forests and flowing waters

Are but enchanted forms to embody the life of the spirit;

Thou thyself, earth-mother, in mountain and meadow and ocean,

Holdest the poem of God, eternal thought and emotion.