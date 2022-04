“L’assiuolo” di Pascoli, la poesia che celebra le piccole cose della vita

Poesia Pascoli

Moriva il 6 aprile 1912 a Bologna Giovanni Pascoli, figura emblematica della letteratura italiana di fine Ottocento, considerato insieme a Gabriele D’Annunzio, il maggior poeta decadente italiano. Qui una poesia intitolata “L’assiuolo” , contenuta nella raccolta “Myricae” del 1897, che rimanda alla sua poetica delle piccole cose e del fanciullino.

L’assiuolo, la poesia di Giovanni Pascoli

Dov’era la luna? ché il cielo

notava in un’alba di perla,

ed ergersi il mandorlo e il melo

parevano a meglio vederla.

Venivano soffi di lampi

da un nero di nubi laggiù;

veniva una voce dai campi:

chiù…

Le stelle lucevano rare

tra mezzo alla nebbia di latte:

sentivo il cullare del mare,

sentivo un fru fru tra le fratte;

sentivo nel cuore un sussulto,

com’eco d’un grido che fu.

Sonava lontano il singulto:

chiù…

Su tutte le lucide vette

tremava un sospiro di vento:

squassavano le cavallette

finissimi sistri d’argento

(tintinni a invisibili porte

che forse non s’aprono più?…);

e c’era quel pianto di morte…

chiù…

Speranza e paura in Pascoli

L’assiuolo: pubblicata prima sulla rivista “Marzocco” nel 1897 e poi inserita nella sezione In campagna della quarta edizione di Myricae. Questa poesia inizia con un interrogativo sulla Luna. L’atmosfera è magica, notturna, le parole di Pascoli ci fanno immergere nella natura. Una natura che sembra aspettare l’arrivo della Luna, come se fosse una presenza divina, mentre una minaccia di nubi si fa sempre più imminente. È qui, tra l’atmosfera magica delle stelle lucenti e la nebbia di latte, che Pascoli avverte il suono dell’Assiuolo, uccello notturno, che ispira al poeta pensieri legati alla morte.

Ogni strofa, così, si chiude con il verso dell’animale “chiù”, parola chiave della poesia, suono con cui il poeta evoca i suoi sentimenti. Sentimenti di paura, terrore, incertezza. Come se la morte fosse sempre pronta a far sentire la sua presenza nella serenità. La speranza è mista alla precarietà, come d’altronde sappiamo anche noi, nel 2021. Pascoli traduce in questa complessa poesia, la sua poetica “delle piccole cose”, mostrandoci come anche i dettagli più insignificanti, sanno essere importanti per l’interpretazione della nostra esistenza.