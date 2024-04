“Io sono originale”(2016), la toccante poesia di un bambino autistico

Ha fatto il giro del mondo Io sono originale, la poesia scritta nel 2016 Benjamin Giroux (sindrome di Asperger), quando all’età di 10 anni trasformo il compito in classe dell’insegnante in una componimento poetico dall’immenso significato.

Condividiamo questi versi in occasione del 2 aprile, Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2007.

Benjamin è riuscito a trasferire il mondo interiore dell’autismo, la percezione di chi è colpito da una sindrome ancora priva della dovuta “cura” scientifica. Un mondo difficile da comprendere e proprio per questo il suo lavoro assume un significato universale.

Non a caso, la National Autism Association, un’associazione di genitori di bambini americani con autismo, convinse i genitori a pubblicare Io sono originale nella pagina Facebook dell’Associazione, al fine di far conoscere e condividere la problematica.

Ma leggiamo la poesia per comprenderne l’immenso significato.

Io sono originale di Benjamin Giroux

Io sono originale, io sono diverso.

Mi chiedo se lo sei anche tu.

Sento voci nell’aria.

Vedo che tu non le senti e questo non è giusto.

Non voglio sentirmi triste.

Io sono originale, io sono diverso.

Mi comporto come se lo fossi anche tu.

Mi sento come un bambino nello spazio.

Tocco le stelle e non mi sento al mio posto.

Mi preoccupo di quello che pensano gli altri.

Io piango quando la gente ride, mi fa sentire piccolo.

Io sono originale, io sono diverso.

Ora capisco che lo sei anche tu.

Dico ‘Mi sento come un naufrago’.

Sogno di un giorno in cui sarà tutto ok.

Cerco di trovare il mio posto.

Spero che un giorno ci riuscirò.

Io sono originale, io sono diverso.

***********************

I am odd, Benjamin Giroux

I am odd, I am new,

I wonder if you are too

I hear voices in the air

I see you don’t, and that’s not fair

I want to not feel blue

I am odd, I am new

I pretend that you are too

I feel like a boy in outer space

I touch the stars and feel out of place

I worry what others might think

I cry when people laugh, it makes me shrink

I am odd, I am new

I understand now that so are you

I say I, “feel like a castaway”

I dream of a day that that’s okay

I try to fit in

I hope that someday I do

I am odd, I am new.