frasi sull'autismo

Il 2 aprile si celebra la Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo. Ecco frasi e citazioni per sensibilizzare le persone verso questa patologia

Il 2 aprile si celebra la Gionata mondiale della consapevolezza dell’autismo. Istituita dall’Assemblea generale della Nazioni Unite, in questa giornata si essa vuole incoraggiare a prendere misure per aiutare le persone autistiche di tutto il mondo. Sin dalle sue origini la Gionata mondiale dell’autismo vuole sensibilizzare le persone su una patologia ancora poco conosciuta.

“Tommy e l’asta dei cervelli ribelli”, il docufilm per la Giornata dell’autismo In occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, Gianluca Nicoletti ha deciso di tornare con un nuovo docu-film: “Tommy e l’asta dei cervelli ribelli”

Perché la giornata mondiale dell’autismo si celebra il 2 aprile

Designata dalla risoluzione 62/139 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, essa è approvata in Consiglio il 1° novembre 2007 e adottata il 18 dicembre 2007. A proporla fu la rappresentante del Qatar la sceicca Mozah bint Nasser al-Missned. Sin dalle sue origini la Gionata mondiale dell’autismo si celebra con l’intento di riunire le organizzazioni di tutto il mondo. per collaborare sulla ricerca, diagnosi e trattamento di questa varianza neurologica.

Dal libro al film, esce “Se ti abbraccio non aver paura” per raccontare l’autismo Esce in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo il nuovo film con i veri protagonisti del libro di Fulvio Ervas

Ogni anno il 2 aprile, in occasione del World Autism Awareness Day, il mondo si tinge di blu. Lo scopo è quello di aumentare la consapevolezza su un disturbo dalle diagnosi ancora difficili. L’iniziativa, promossa dall’organizzazione Autism Speaking, prende il nome di Light It up the Blue.

Frasi e citazioni

Non giudicare sbagliato ciò che non conosci, cogli l’occasione per comprendere.

Pablo Picasso

Essere speciali significa riuscire a far capire che il tuo punto debole diventa quello di cui ne vai più fiero.

Bebe Vio

L’autismo è per molti una lotta senza fine contro scuole, luoghi di lavoro, bulli. Ma da un certo punto di vista può essere un super-potere.

Greta Thunberg

La saggezza è saper stare con la differenza senza voler eliminare la differenza.

Gregory Bateson

Se fossimo tutti identici, che monotonia! Stesso fisico, stessi pensieri – che cosa ci rimarrebbe da fare, se non sederci e morire dalla disperazione. Non possiamo vivere come una fila di formiche, la diversità fa parte della vita umana.

Swami Vivekananda

L’autismo non è una tragedia. L’ignoranza è la tragedia.

Anonimo

Le mie abilità sono più forti della mia dis-abilità.

Robert Hensel

Il vero autismo è uno stato di indifferenza per le iniziative della collettività, è un’esistenza privata.

Philip K. Dick

Un bambino autistico non va cambiato, va capito e ascoltato con il cuore.

Rinaldo Sidoli

E’ tempo che i genitori insegnino presto ai giovani che nella diversità c’è bellezza e c’è forza.

Maya Angelou

Un bambino autistico ha bisogno d’amore. Ascolta il tuo cuore e imparerai a vedere il mondo dal suo punto vista.

Rinaldo Sidoli

Il rispetto è l’apprezzamento della diversità dell’altra persona, dei modi in cui lui o lei sono unici.

Annie Gottlieb

Se sei un perdente, mentalmente o fisicamente disabile, se non ti adatti, se non sei bello come gli altri, puoi ancora essere un eroe.

Steve Guttenberg

Proporrei più delicatezza con gli handicap, più riguardo. Ci ricambierà.

Giuseppe Pontiggia

La nostra ricchezza è fatta dalla nostra diversità: l’altro ci è prezioso nella misura in cui ci è diverso.

Albert Jacquard