“Insensibilità” di Wilfred Owen: poesia di condanna di tutte le guerre

Insensibilità è una poesia di Wilfred Owen che mette in scena l’abbrutimento dell’animo umano in un contesto di guerra. Vivere la guerra è la cosa peggiore che possa capitare. Ogni forma di barbarie diventa possibile e i soldati finiscono per diventare insensibili ai sentimenti più comuni.

Gli effetti della guerra per chi la vive corrisponde ad un trauma psicologico, ben rappresentato da molti libri e film sui reduci di tutte le guerre.

Per questo abbiamo voluto approfondire il testo di Wilfred Owen, un poeta che ha vissuto la guerra in trincea assorbendo in diretta gli effetti peggiori del conflitto bellico. Insensibilità fu scritta a Ripon (nel Regno Unito) nell’aprile del 1918 e rimane una delle poesie più taglienti del poeta. Fu pubblicata per la prima volta nel 1920.

La poesia parla del coraggio e dell’audacia dei soldati. Illustra anche il modo in cui vengono trattati come sudditi in guerra e uccisi senza pietà. Insensibilità è una poesia di denuncia.

Critica ampiamente i metodi inadeguati e pericolosi utilizzati dai generali per raggiungere il loro obiettivo: distruggere il nemico e conquistare territorio. I soldati di tutte le guerre sono pedine di una scacchiera, la loro vita è nelle mani di chi comanda.

Wilfred Owen si trovò in prima linea in alcune delle battaglie più brutali della prima guerra mondiale, nonostante si fosse arruolato solo nel 1917. Per questo Insensibilità rivela una potenza emozionale non comune. Svela l’immedesimazione di chi la guerra l’ha vissuta davvero.

Sembra il racconto di un inviato di guerra, una storia sulle atrocità della guerra in versi. È una delle poesie di guerra più profonde.

I.

Beati quelli che prima ancora di venire uccisi

sanno freddare il sangue nelle vene.

Quelli ai quali la compassione non fa scherzi

né indolenzisce i piedi

lungo i sentieri lastricati con i loro fratelli.

La prima linea avvizzisce.

Ma sono truppe ad appassire, non fiori,

per lacrimose sciocchezze di poeti:

uomini, vuoti da riempire,

perdite, che avrebbero potuto

combattere più a lungo; ma nessuno se ne cura.

II.

E alcuni smettono di sentire

persino sé stessi o per sé stessi.

Il torpore è il rimedio migliore

all’importuno rovello dei bombardamenti,

e la strana aritmetica del Caso

torna loro più facile da computare

che non lo scellino dell’arruolamento.

Non tengono più il conto della decimazione degli eserciti.

III.

Beati quelli che perdono l’immaginazione:

ne hanno di munizioni da trasportare.

Il loro spirito non trascina zaino,

le loro vecchie ferite, solo il freddo può farle dolere.

A furia di vedere solo rosso,

i loro occhi si sono sbarazzati

della pena del colore del sangue, per sempre.

E superata la prima stretta di terrore,

i loro cuori restano rimpiccioliti.

I loro sensi, ormai da tempo cicatrizzati

al rovente cauterio di qualche battaglia,

possono ridere fra chi muore, indifferenti.

IV.

Beato il soldato in patria, che neppure s’immagina

come, da qualche parte, ad ogni alba degli uomini

muovano all’attacco,e molti sospiri si esalino.

Beato il ragazzo la cui mente non fu mai addestrata:

i suoi giorni sono piuttosto da dimenticare.

Canta lungo il cammino

che noi percorriamo in silenzio, perché scende

il crepuscolo,il lungo, disperato, inesorabile corso

da un giorno più lungo a una notte più sconfinata.

V.

Saggi noi, che con un pensiero

insozziamo di sangue tutta l’anima,

come potremmo vedere il nostro compito

se non con i suoi ottusi occhi senza ciglia?

Da vivo, non sprizza vivacità;

quando muore, non è troppo mortale;

né triste, né fiero,

per niente curioso.

Non sa distinguere

la placidità dei vecchi dalla propria.

VI.

Ma gli ottusi che nessun cannone stordisce

saranno condannati ad essere come le pietre.

Sono abietti e meschini

della pochezza che non fu mai ingenuità.

Per scelta si resero immuni

alla pietà e a tutto ciò che piange nell’uomo

davanti all’ultimo mare e alle stelle sventurate;

a ciò che piange quando molti abbandonano queste sponde;

a tutto ciò che condivide

l’eterna reciprocità del pianto.