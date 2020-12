Il tuo cuore lo porto con me, la poesia sulle radici profonde dell’amore

Quando due cuori sono uniti, è impossibile dividerli. Questa poesia parla di un amore profondo, condiviso, che non può essere messo in discussione. Questa poesia, dolce e delicata, di Edward Estlin Cummings, ci fa riflettere sul senso profondo di una relazione: quello di non dividersi mai, anche quando la vita porta lontano chi amiamo.

Due cuori che diventano uno

Perché temere il destino, quando l’amore che scegliamo di vivere, sappiamo di portarlo per sempre con noi?

Di questo parla questa dolcissima poesia. “Il tuo cuore lo porto con me”, scrive Cummings, “Non me ne divido mai. Dove vado io, vieni anche tu”. Questa è la condizione di due veri amanti. Due persone in grado di non separarsi mai, nonostante il fato, nonostante i km.

In questo presente così difficile, che sta mettendo a dura prova la nostra resistenza alla distanza fisica, è importante riflettere sulla vicinanza. La vicinanza emotiva, mentale, sentimentale. Una vicinanza che vede due mondi intrecciati, condivisi, con amore. E tutto questo è alla base, alla radice di ogni aspetto della vita. “Germoglio di ogni germoglio”, scrive il poeta. Tutto inizia da lì.Tutto cresce da lì. Come un albero, la vita va avanti, e tutto si innalza verso il cielo e le Stelle. Solo quando, ovviamente, i due cuore rimangono uniti. Due cuori che, inevitabilmente, diventano uno.

Il tuo cuore lo porto con me, la poesia

Il tuo cuore lo porto con me

Lo porto nel mio

Non me ne divido mai.

Dove vado io, vieni anche tu, mia amata;

qualsiasi cosa sia fatta da me,

la fai anche tu, mia cara.

Non temo il fato

perché il mio fato sei tu, mia dolce.

Non voglio il mondo, perché il mio,

il più bello, il più vero sei tu.

Questo è il nostro segreto profondo

radice di tutte le radici

germoglio di tutti i germogli

e cielo dei cieli

di un albero chiamato vita,

che cresce più alto

di quanto l’anima spera,

e la mente nasconde.

Questa è la meraviglia che le stelle separa.

Il tuo cuore lo porto con me,

lo porto nel mio.

Stella Grillo

© Riproduzione Riservata