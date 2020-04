“Il lavoro” di Khalil Gibran, la poesia che celebra l’amore per ciò che si fa

Se fai il tuo lavoro ogni giorno con un grande senso di responsabilità e di passione e se realmente lo ami, sarai felice nella vita. E’ questo il significato de “Il lavoro”, la poesia “mascherata” da prosa del poeta Khalil Gibran contenuta nel libro Il Profeta. L’opera è una raccolta di 26 “sermoni” relativi ai vari aspetti della vita quotidiana.

Ne “Il lavoro”, Gibran sottolinea l’importanza di essere fieri del proprio lavoro, sia esso manuale o intellettuale. Troppo spesso si ritiene che un lavoro sia un lavoro, e che non importa quale lavoro si svolga, perché la sola ragione per cui si lavora è per mantenersi e sopravvivere. Gibran in questa poesia invita a scoprire qualcosa di più profondo dentro a tutte le cose, specialmente in ciò che si fa ogni giorno.

Il lavoro, di Khalil Gibran

Chiese allora un aratore: parlaci del lavoro.

Ed egli rispose dicendo:

Voi lavorate per poter andar di pari passo con la terra e la sua anima. Poiché oziare significa diventare estranei alle stagioni, e uscire dalla processione della vita, che in fiera sottomissione avanza maestosamente verso l’infinito.

Quando voi lavorate siete un flauto che nel suo cuore volge in musica il mormorio delle ore. Chi di voi vorrebbe essere una canna muta e silenziosa quando tutte le altre cantano insieme all’unisono? Vi è sempre stato detto che il lavoro è una maledizione e la fatica una sventura.

Ma io vi dico che quando lavorate realizzate una parte del sogno più remoto della terra, a voi assegnata quando quel sogno nacque, Ed è nel mantenervi con fatica che voi in verità amate la vita.

E amare la vita attraverso la fatica significa essere molto prossimi al suo segreto più profondo.

Ma se nella vostra pena voi dite che nascere è dolore e il peso della carne una maledizione scritta sulla fronte, allora vi rispondo : tranne il sudore della fronte niente laverà ciò che vi è stato scritto.

Vi è stato detto che la vita è tenebre e nella vostra stanchezza voi fate eco a ciò che è stato detto dagli esausti.

E io vi dico che in verità la vita è tenebre fuorché quando è slancio,

E ogni slancio è cieco fuorché quando è sapere,

E ogni sapere è vano fuorché quando è lavoro,

E ogni lavoro è vuoto fuorché quando è amore;

E quando lavorate con amore voi stabilite un vincolo con voi stessi, con gli altri e con Dio.

E cos’è lavorare con amore ?

E’ tessere un abito con i fili del cuore, come se dovesse indossarlo il vostro amato.

E’ costruire una casa con dedizione come se dovesse abitarla il vostro amato.

E’ spargere teneramente i semi e mietere il raccolto con gioia, come se dovesse goderne il frutto il vostro amato.

E’ diffondere in tutto ciò che fate il soffio del vostro spirito,

E sapere che tutti i venerati morti stanno vigili intorno a voi.

Spesso vi ho udito dire, come se parlaste nel sonno:

“Chi lavora il marmo e scopre la propria anima configurata nella pietra, è più nobile di chi ara la terra.

E chi afferra l’arcobaleno e lo stende sulla tela in immagine umana, è più di chi fabbrica sandali per i nostri piedi”.

Ma io vi dico, non nel sonno ma nel vigile e pieno mezzogiorno, il vento parla dolcemente alla quercia gigante come al più piccolo filo d’erba;

E che è grande soltanto chi trasforma la voce del vento in un canto reso più dolce dal proprio amore.

Il lavoro è amore rivelato.

E se non riuscite a lavorare con amore, ma solo con disgusto, è meglio per voi lasciarlo e, seduti alla porta del tempio, accettare l’elemosina di chi lavora con gioia.

Poiché se cuocete il pane con indifferenza, voi cuocete un pane amaro, che non potrà sfamare l’uomo del tutto.

E se spremete l’uva controvoglia, la vostra riluttanza distillerà veleno nel vino.

E anche se cantate come angeli, ma non amate il canto, renderete l’uomo sordo alle voci del giorno e della notte.

