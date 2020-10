Basta un bacio, un tocco, un istante vissuto intensamente con chi amiamo, per farci vivere l’eternità, l’assoluto. Parigi incanta Jaques Prevert e crea un’atmosfera magica, in grado di rendere ogni amore più romantico. Leggiamo la poesia “Il giardino” ed immaginiamoci così, in un giardino distesi e sereni, immersi nelle nostre emozioni.

Un quadro dipinto con parole

La terra diventa un astro, come dice Prevert. L’amore diventa sublime e anche un semplice bacio è in grado di regalare momenti di “microeternità”. Questa è la parola che usa il poeta per descrivere quella sensazione di eternità che riusciamo a provare davanti a chi amiamo. E non bastano mille anni per descrivere tutto ciò. Diventa quasi indefinito, il momento che viviamo, e ricorre nei nostri ricordi con una luce evocativa. Lo sfondo di questa poesia è Parigi, carica della sua massima magia, in un mattino dipinto dalla luce invernale. Prevert, con le sue parole, dipinge una scena indimenticabile.

Il giardino, la poesia

Mille anni e poi mille

Non possono bastare

Per dire

La microeternità

Di quando m’hai baciato

Di quando t’ho baciata

Un mattino nella luce dell’ inverno

Al Parc Montsouris a Parigi

A Parigi

Sulla terra

Sulla terra che e’ un astro.

© Riproduzione Riservata