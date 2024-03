Giornata mondiale dell’acqua, le 8 poesie più belle sull’acqua

Poesie sull’acqua per celebrare questa preziosa risorsa. Il 22 Marzo è la giornata Mondiale dell’acqua, istituita dalle Nazioni Unite nel 1992. In questa giornata, ogni anno, gli Stati che siedono all’interno dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite sono invitati alla promozione dell’acqua promuovendo attività concrete nei loro rispettivi Paesi.

Abbiamo scelto alcune poesie, tra quelle di D’annunzio fino ad Eraclito, per celebrare questo bene prezioso per l’intera umanità. Un elemento che va preservato e rispettato, soprattutto in questo periodo in cui la problematica siccità si fa sempre più incalzante.

La giornata Mondiale dell’acqua

“L’acqua per la pace” è il tema scelto per la Giornata mondiale dell’Acqua 2024; un invito a costruire la pace a partire dalla cooperazione tra nazioni e popolazioni nel campo dell’acqua.

Perché oggi è importante parlarne? Perché si stima che 1 abitante del pianeta su 10 – 785 milioni in tutto – non abbia ancora un accesso sicuro all’acqua, inclusi quei 144 milioni di persone che per bere attingono da bacini non controllati. Qui, lo stesso Papa Francesco ha speso delle parole preziose su questa risorsa imprescindibile del pianeta.

Le poesie sull’acqua

Oltre ai libri da leggere per apprezzare il cosiddetto “oro blu”, vogliamo proporvi delle poesie a tema. Da D’annunzio a Eraclito, passando per Montale ed Emily Dickinson, l’acqua rappresenta un elemento vitale fondamentale per la nostra vita. Per voi, ecco alcune poesie che celebrano questo bene prezioso.

Acqua di Ralph Waldo Emerson L’acqua comprende

bene la civiltà;

Mi bagna i piedi, ma gentilmente,

mi rinfresca la vita, ma con intelligenza,

Non è sconvolta,

non ha il cuore spezzato:

Se ben usata, decora la gioia,

Adorna, raddoppia la gioia:

Se usata male, distrugge,

in tempo e misura perfetti

Con un volto di piacere dorato

Distruggerà dolcemente. ********

Acqua di Gabriele D’annunzio Acqua di monte,

acqua di fonte,

acqua piovana,

acqua sovrana,

acqua che odo,

acqua che lodo,

acqua che squilli,

acqua che brilli,

acqua che canti e piangi,

acqua che ridi e muggi.

Tu sei la vita

e sempre sempre fuggi.

********

L’acqua la insegna la sete di Emily Dickinson L’acqua, la insegna la sete.

La terra – gli oceani trascorsi.

Lo slancio – l’angoscia –

La pace – la raccontano le battaglie –

L’amore, i tumuli della memoria –

Gli uccelli, la neve. ********

Nell’Acqua mi rispecchio di Vanessa Conti Apro il rubinetto e nell’acqua mi rispecchio.

Bevo tanto che fa bene l’acqua purificata mi conviene.

Liscia, frizzante e fredda come berla tutt’assieme?

Il depuratore d’acqua non temere se tu prendi il bicchiere ******** La poesia di Eugenio Montale L’acqua è la forza che ti tempra,

nell’acqua ti ritrovi e ti rinnovi:

noi ti pensiamo come un’alga, un ciottolo,

come un’equorea creatura

che la salsedine non intacca

ma torna al lito più pura. ******** I fiumi di Giuseppe Ungaretti Stamani mi sono disteso

in un’urna d’acqua

e come una reliquia

ho riposato.

L’Isonzo scorrendo

mi levigava

come un suo sasso.

Ho tirato su

le mie quattr’ossa

e me ne sono andato

come un’acrobata

sull’acqua. ******** I frammenti di Eraclito Dalla terra nasce l’acqua

dall’acqua nasce l’anima…

E’ fiume, è mare, è lago, stagno,

ghiaccio e quant’altro…..

è dolce, salata, salmastra,

è luogo presso cui ci si ferma e

su cui si viaggia,

è piacere e paura,

nemica ed amica,

è confine ed infinito,

è cambiamento e immutabilità,

ricordo ed oblio. (Dal libro Frammenti, VI-V sec. A.C.) ********

Mattino di Federico Garcia Lorca E la canzone dell’acqua

è una cosa eterna.

È la linfa profonda

che fa maturare i campi.

È sangue di poeti

che lasciano smarrire

le loro anime neri sentieri

della natura.

Che armonia spande

sgorgando dalla roccia!

Si abbandona agli uomini

con le sue dolci cadenze

Il mattino è chiaro.

I focolari fumano

e il fiumi sono braccia

che alzano la nebbia.

Ascoltate i romances

dell’acqua tra i pioppi.

Sono uccelli senz’ala

sperduti nell’erba!

Gli alberi che cantano

si spezzano e seccano.

E diventano pianure

le montagne serene.

Ma la canzone dell’acqua

è una cosa eterna.

