“Acqua” di Ralph Waldo Emerson, una poesia per il rispetto di questa importante risorsa

In occasione del 22 marzo, la Giornata Mondiale dell'Acqua, condividiamo "Acqua" la poesia di Ralph Waldo Emerson per sensibilizzare al rispetto della Natura, dell'Ambiente e della Terra.

Acqua (Water) di giornata parla del potere, della bellezza e del potenziale dell’acqua, ma anche della sua capacità di distruggere chi la usa male. Un appello quello del poeta alla difesa e al rispetto dell’acqua e in generale della Natura.

Questa poesia ci sembra l’ideale per celebrare il 22 marzo, la Giornata Mondiale dell’Acqua (World Water Day) è una ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 1993, prevista all’interno delle direttive dell’agenda 21, risultato della conferenza di Rio.

Il poema rappresenta l’acqua come un “essere superiore” che ha imparato, attraverso la sua lunga vita, ad attraversare il mondo. Conosce bene le civiltà e sa come affrontarla.

L’acqua è allo stesso tempo “intelligente”, “ironica” e “bella”. Rispetta chi la usa bene ed offende chi la usa male.

La natura ha una forza decisamente più potente degli uomini. Purtroppo gli umani non sanno cogliere questa forza e ci giocano costantemente. Non si dimostra consapevolezza nei riguardi della Natura. Questa sa reagire alle malefatte dell’umanità, e quando lo fa dimostra tutta la sua pericolosità.

Water, il titolo originale del poema, appare in The Works of Ralph Waldo Emerson, Vol 9 (Poems) of 12 Volumes, Fireside Edition, 1909.

Ma, leggiamo la poesia per capirne significato.

Acqua di Ralph Waldo Emerson L’acqua comprende

bene la civiltà;

Mi bagna i piedi, ma gentilmente,

mi rinfresca la vita, ma con intelligenza,

Non è sconvolta,

non ha il cuore spezzato:

Se ben usata, decora la gioia,

Adorna, raddoppia la gioia:

Se usata male, distrugge,

in tempo e misura perfetti

Con un volto di piacere dorato

Distruggerà dolcemente. ****************************** Water, Ralph Waldo Emerson The water understands

Civilization well;

It wets my foot, but prettily,

It chills my life, but wittily,

It is not disconcerted,

It is not broken-hearted:

Well used, it decketh joy,

Adorneth, doubleth joy:

Ill used, it will destroy,

In perfect time and measure

With a face of golden pleasure

Elegantly destroy.

Il Significato della poesia

Ralph Waldo Emerson ci offre con semplicità una poesia di grande significato. Potrebbe benissimo diventare il manifesto della Giornata Mondiale dell’Acqua, proprio per il valore che esprime il contenuto di quest’opera.

Partiamo dalla prima parte del componimento

L’acqua comprende

bene la civiltà;

Mi bagna i piedi, ma gentilmente,

mi rinfresca la vita, ma con intelligenza,

Non è sconvolta,

non ha il cuore spezzato:

Nelle prime righe di “Acqua”, il poeta inizia a descrivere l’acqua come se fosse una persona. Questa ha una conoscenza di tutta la civiltà. Sa come muoversi nel tempo, tra gli umani, e in generale tra tutti gli esseri viventi, e controllare tutto.

Questa risorsa ha una conoscenza del mondo, ma anche una capacità attiva di influenzarlo in modi diversi. Sa essere gentile, offre grazia e benessere.

Non manifesta sentimenti negativi, esiste per rendere grande la vita. O meglio, per far sì che la vita esista.

Nella seconda parte della poesia emerge l’indicazione del poeta sul buon uso che va fatto di questa importantissima risorsa.

Se ben usata, decora la gioia,

Adorna, raddoppia la gioia:

Se usata male, distrugge,

in tempo e misura perfetti

Con un volto di piacere dorato

Distruggerà dolcemente.

Come si può ben leggere, Ralph Waldo Emerson amplia la sua rappresentazione. Per coloro che “usano” l’acqua, essa può essere manipolata in meglio o in peggio. Se la si tratta bene, se si favorisce la sua esistenza e la si “adorna”, allora si avrà gioia.

L’acqua è portatrice di vita, è necessaria per tutte le persone e per tutti gli esseri viventi presenti sulla Terra.

Se si usa male, allora “distruggerà”. Potrebbe distruggere chi la usa o essere usata per distruggere il prossimo.

Come è chiaro che sia, la fonte di tutta la vita per la sue stessa essenza è in grado di distruggere con dolcezza. Se le si fa male porterà a termine la sua distruzione esattamente come vuole.

Quindi, facciamo nostri i versi di Ralph Waldo Emerson e impegniamoci a rispettare, a tutelare, a curare l’Acqua e la Natura. La nostra vita dipende da loro.

