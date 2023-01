Gennaio, la poesia di Rilke che spinge a rinnovarsi

Gennaio è la poesia di Rainer Maria Rilke che offre uno sguardo metaforico dell’eternità ed un invito al rinnovarsi.

Il silenzio poetico espresso nei versi di Rilke attraverso il bianco candore della neve e il freddo intenso dei ghiacci invita alla riflessione, al raccoglimento, per cogliere quell’energia necessaria al cambiamento.

Gennaio invita a guardare oltre, una sorta di Stargate, un portale che apre le strade dell’esistenza ad un mondo nuovo, rinnovato.

Il freddo, la neve, il colore bianco non sono espressione della statica morte, ma la giusta atmosfera per trovare l’energia necessaria ad andare oltre.

la vita si può rinnovare, si deve evolvere in un continuo rimando verso un’esistenza migliore.

Gennaio, il ritratto di una giornata d’inverno

Gennaio di Rilke è una poesia d’atmosfera che fa della descrizione paesaggistica il proprio fondamento.

L’atmosfera sospesa di gennaio viene resa perfettamente dai versi di Rilke, il quale attraverso questa lirica dipinge un quadro che sembra muoversi.

Leggendo la poesia si vive il silenzio, sembra di vivere la sospensione di un attimo infinito, ogni frame scorre lento apparendo infinito.

Gennaio, la pausa per trovare nuova linfa

Gennaio è il primo mese dell’inverno intenso. Una metafora della contemplazione che tutti dovrebbero vivere per scoprire percorsi, strade nuove.

Prendersi un attimo di pausa per riflettere può aiutare a trovare quelle soluzioni che la vita riesce ad offrire solo se si sanno cogliere, si sanno percepire.

Una poesia che offre positività e che riconduce all’uomo la responsabilità di decidere del proprio futuro.

La poetica di Rainer Maria Rilke

La poetica di Rainer Maria Rilke è fortemente legata alla volontà di esaltare la realtà soggettiva ed individuale dell’uomo.

Nella sua poetica assume grande importanza la filosofia di Friedrich Nietzsche che porta Rilke allo sviluppo di una nuova idea di Dio lontano da quello statico e sterile della Chiesa.

Rilke crede nella vita terrena dell’umanità. Non bisogna attendere di morire per cominciare a vivere in modo pieno la propria esistenza.

Dio è presente nella vita di ogni giorno e si esprime anche nelle espressioni artistiche tipiche dell’uomo.

Rilke esalta sopratutto le esperienze soggettive del mondo, per cui una cosa ha significato solo se l’uomo le dà un significato soggettivo e vissuto, in pratica un oggetto esprime il solo significato che ha per noi.

Per questa sua poetica di matrice relativistica egli viene spesso accostato alla corrente simbolista.