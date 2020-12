La poesia di R.M. Rilke è una poesia particolarmente suggestiva, in grado di dipingere luoghi e circostanze magiche. Nella poesia “La notte prende in segreto”, il poeta descrive un sogno fatto di pace, amore, passione, immersi nel cielo e nell’aurea dell’alba. Un’atmosfera delicata, dove gli animi si elevano e sanno amarsi.

Una notte magica fatta di amore

Rilke descrive la notte più dolce, quella fatta di amore, dove le mani si intrecciano e le anime si elevano. Un dipinto magico, che fa sognare il poeta e anche noi. La capacità dello scrittore sta proprio nel farci vivere quelle emozioni, intensamente quanto le vive lui. Ci sembra di sentire quel silenzio, di vedere il chiarore dell’alba, le onde. La carezza delle mani dell’amata, sembra un’esplosione nel buio, in grado di scuotere totalmente lo scrittore (“Così la mia anima s’accresce e spezza in mille, schegge la monotonia dei giorni; e si fa immensa..”). Da lì, da quel momento magico inscritto nella notte, si spalanca qualcosa di indescrivibile, come l’eternità.

La notte prende in segreto

La notte prende in segreto dai tuoi capelli

dimenticati riflessi tra le pieghe della tenda.

Guarda, desideravo soltanto le tue mani tra le mie

e quiete e silenzio e in me profonda pace.

Così la mia anima s’accresce e spezza in mille

schegge la monotonia dei giorni; e si fa immensa:

sul suo molo al chiarore dell’alba

muoiono le prime onde dell’eternità.

