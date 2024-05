“Fratelli” di Ungaretti, cercare una scintilla di umanità che ci unisce tutti

“Fratelli” è una poesia composta da Giuseppe Ungaretti nel corso della guerra che celebra l’umanità e il valore della fraternità. La riscopriamo in occasione della Giornata Mondiale della Diversità culturale, che ricorre ogni anno il 21 maggio.

Una scintilla di umanità nella notte scura

“Fratelli” è una delle poesie simbolo della produzione di Giuseppe Ungaretti. Breve, caratterizzata dall’uso di poche, significative parole, “Fratelli” nasce dalla tragica esperienza della guerra, che segna Ungaretti in maniera indelebile, come del resto accade a molti degli intellettuali vissuti in epoca bellica.

L’orrore, rappresentato dal buio della notte, è totalizzante e sembra non lasciare scampo agli esseri umani. Eppure, una parola risuona nell’oscurità, e trema, fragile e delicata, come una foglia appena germogliata che oscilla in balia del vento. “Fratelli” è la parola che, pronunciata nell’esitazione della notte, nel bel mezzo della violenza della guerra, può salvare dalle tenebre.

È l’unica via per scampare alla fragilità della vita, l’umanità che ci contraddistingue e ci lega come fratelli. Il lemma che dà anche il titolo a questa celebre poesia di Ungaretti è ripetuto due volte nel corso del componimento: al v.2 rimbomba grazie ad un potente enjambement che precede le altrettanto evocative metafore legate al linguaggio umano e alla natura; alla fine del componimento, invece, risuona, solitario, come una chiusa, una summa che, in sole tre sillabe racchiude l’intero senso dei 10 versi.

“Fratelli” di Giuseppe Ungaretti

Di che reggimento siete

fratelli?

Parola tremante

nella notte

Foglia appena nata

Nell’aria spasimante

involontaria rivolta

dell’uomo presente alla sua

fragilità

Fratelli.

Giuseppe Ungaretti

Nato ad Alessandria d’Egitto l’8 febbraio 1888 e scomparso a Milano il 1º giugno 1970, Giuseppe Ungaretti è stato un poeta, scrittore, traduttore, giornalista e accademico italiano, tra i principali poeti della letteratura italiana del XX secolo.

Inizialmente influenzato dal simbolismo francese, la sua poesia fu caratterizzata nei primi tempi da componimenti brevissimi, costituiti da poche parole essenziali e da analogie a volte ardite, compresi principalmente nella raccolta L’allegria (1916); passò poi a lavori più complessi e articolati dal contenuto concettualmente difficile. Una terza fase della sua evoluzione poetica, segnata dal dolore per la perdita prematura del figlio, ha compreso opere meditative dall’intensa riflessione sul destino umano.

Negli ultimi anni le sue poesie furono specchio della saggezza, ma anche del distacco e della tristezza dell’età avanzata. È stato considerato da alcuni critici come anticipatore dell’ermetismo. La poesia di Giuseppe Ungaretti creò un certo disorientamento sin dalla prima apparizione del Porto Sepolto. A essa arrisero i favori sia degli intellettuali de La Voce, sia degli amici francesi, da Guillaume Apollinaire a Louis Aragon, che vi riconobbero la comune matrice simbolista.

Non mancarono polemiche e vivaci ostilità da parte di molti critici tradizionali e del grande pubblico. Non la compresero, per esempio, i seguaci di Benedetto Croce, che ne condannarono il frammentismo.

A riconoscere in Giuseppe Ungaretti il poeta che per primo era riuscito a rinnovare formalmente e profondamente il verso della tradizione italiana, furono soprattutto i poeti dell’ermetismo, che, all’indomani della pubblicazione del Sentimento del tempo, salutarono in Ungaretti il maestro e precursore della propria scuola poetica, iniziatore della poesia «pura».

Da allora la poesia ungarettiana ha conosciuto una fortuna ininterrotta. A lui, assieme a Umberto Saba e Eugenio Montale, hanno guardato, come un imprescindibile punto di partenza, molti poeti del secondo Novecento.

