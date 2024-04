“Fine settimana di Gloria” di Maya Angelou: l’orgoglio di essere sé stessi

Fine settimana di Gloria (Weekend Glory) di Maya Angelou è una poesia che nella sua semplicità trasferisce un messaggio di grande impatto sociale e che celebra il Weekend come essenza del proprio essere.

Maya Angelou diventa l’ambasciatrice di tutti quei lavoratori che a “testa alta” sono fieri della loro vita e non devono competere e dimostrare niente a nessuno.

La poesia dell’autrice americana è il manifesto esplicito di tutta quella gente onesta, che preferisce vivere la propria vita senza compromessi, sotterfugi e azioni illecite.

Descrive lo stato d’animo di quei lavoratori che non hanno bisogno di indebitarsi fino al collo per apparire.

Weekend Glory di Maya Angelou è una lezione di vita per tutti nessuno escluso. È una poesia che, malgrado sia stata scritta nell’ambito della lotta per i diritti civili e contro la discriminazione che colpisce i neri americani e in generale tutte le minoranze, può essere il simbolo di un modo d’intendere la vita.

Solitamente, questa società sembra privilegiare l’esibizione superficiale di ricchezza e status, trascurando il vero significato della vita.

L’autrice, una donna nera della classe operaia, mette in evidenza il divario tra il suo stile di vita appagante e modesto e la superficialità di coloro che cercano di impressionare gli altri.

Maya Angelou critica la mercificazione che sembra colpire la Blackness (l’orgoglio di essere neri) e al conformismo superficiale della società. In definitiva, la poesia celebra le gioie semplici e la resilienza della classe operaia.

Ma, leggiamo la poesia per apprezzarne il grande valore umano e sociale.

Fine settimana di Gloria di Maya Angelou

Alcune persone sciocche

non si rendono conto di come stanno le cose,

si atteggiano e si pavoneggiano

e si mettono in mostra,

tirandosela.

Si trasferiscono in condomini

sopra i ranghi,

impegnano le loro anime

alle banche locali.

Comprano auto di grossa cilindrata

che non possono permettersi,

girano per la città

facendo finta di annoiarsi.

Se vogliono imparare a vivere bene la vita

dovrebbero studiare me il sabato sera.

Il mio lavoro in fabbrica

non è una grande scommessa,

ma pago le bollette

e non ho debiti.

Mi faccio i capelli

per il mio bene,

così non devo raccattare

e non devo fare soldi a palate.

Prendo i soldi della chiesa

e vado dall’altra parte della città

a casa della mia amica

dove organizziamo il nostro giro.

Incontriamo i nostri uomini e andiamo in un locale

dove la musica è forte

e al punto giusto.

La gente scrive di me.

Non riescono a capire

come faccio a lavorare tutta la settimana

in fabbrica.

Poi mi metto in ghingheri

e ridere e ballare

e allontanare le preoccupazioni

con uno sguardo sorridente.

Mi accusano di vivere

di vivere alla giornata,

ma chi vogliono prendere in giro?

Anche loro.

La mia vita non è il paradiso

ma di sicuro non è un inferno.

Non sono al top

ma mi sento soddisfatta

se riesco a lavorare

e di essere pagata bene

e ho la fortuna di essere Nera

il sabato sera.

*****************

Weekend Glory, Maya Angelou

Some clichty folks

don’t know the facts,

posin’ and preenin’

and puttin’ on acts,

stretchin’ their backs.

They move into condos

up over the ranks,

pawn their souls

to the local banks.

Buying big cars

they can’t afford,

ridin’ around town

actin’ bored.

If they want to learn how to live life right

they ought to study me on Saturday night.

My job at the plant

ain’t the biggest bet,

but I pay my bills

and stay out of debt.

I get my hair done

for my own self’s sake,

so I don’t have to pick

and I don’t have to rake.

Take the church money out

and head cross town

to my friend girl’s house

where we plan our round.

We meet our men and go to a joint

where the music is blue

and to the point.

Folks write about me.

They just can’t see

how I work all week

at the factory.

Then get spruced up

and laugh and dance

And turn away from worry

with sassy glance.

They accuse me of livin’

from day to day,

but who are they kiddin’?

So are they.

My life ain’t heaven

but it sure ain’t hell.

I’m not on top

but I call it swell

if I’m able to work

and get paid right

and have the luck to be Black

on a Saturday night.