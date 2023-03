“Fu un momento” di Fernando Pessoa, amore e memoria tattile

Share on Email

Share on LinkedIn

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on Pinterest

Vi è mai capitato di avvertire il tocco della persona che amate vibrare ancora sul vostro corpo anche molto tempo dopo il contatto? In "Fu un momento", Fernando Pessoa racconta la magia della memoria del corpo innamorato, ancora intriso della presenza del partner.

L’amore è strano: ci fa provare sensazioni sempre nuove, a volte destabilizzanti, che a volte impauriscono ma allo stesso tempo ci fanno sentire vivi. Per esempio, vi succede di sentire anche dopo tanto tempo il contatto con la persona che amate? La sua mano nella vostra, o le gambe che si toccano, le labbra che si posano sulle vostre. È una sensazione forte, che ci racconta Fernando Pessoa nella sua poesia “Fu un momento”. Versi a dir poco meravigliosi che risuonano nel cuore di ciascuno di noi; perché quando siamo innamorati, il tocco della persona amata ci cambia, subito ed al contempo a poco a poco, modificando anche la nostra visione del mondo.

“Fu un momento” di Fernando Pessoa

“Fu un momento

quello in cui posasti

sul mio braccio,

in un movimento

più di stanchezza

che di pensiero,

la tua mano

e la ritirasti.

Sentii o no? Non so. Ma ricordo

e sento ancora

qualche memoria

fissa e corporea

ove posasti

la mano che ebbe

qualche senso

incompreso,

ma tanto lieve!… Tutto questo è nulla:

su una strada però

com’è la vita

c’è molto

d’incompreso… Che so io se quando

la tua mano

sentii posarsi

sul mio braccio,

e un poco, un poco,

sul cuore,

non ci fu un ritmo

nuovo nello spazio? Come se tu,

senza volerlo,

mi toccassi

per dire

qualche mistero,

improvviso ed etereo,

che neppure sapevi

dovesse esistere. Così la brezza

dice sui rami

senza saperlo

un’imprecisa

cosa felice”.

Fernando Pessoa

Fernando António Nogueira Pessoa, nato a Lisbona il 13 giugno 1888 e morto a soli 47 anni, a causa di problemi epatici, sempre a Lisbona il 30 novembre del 1935, è stato un importante poeta, scrittore e aforista portoghese. Pessoa è considerato uno dei maggiori poeti di lingua portoghese. Basti pensare che per il suo valore è comparato a Camões, il padre della letteratura portoghese.

Il critico letterario Harold Bloom lo ha definito, accanto a Pablo Neruda, il poeta più rappresentativo del XX secolo. Fernando Pessoa ha vissuto in Sudafrica per molti anni, perciò è comprensibile che l’inglese abbia giocato un ruolo fondamentale nella sua vita. Traduceva, lavorava, scriveva, studiava e perfino pensava in inglese.

Pessoa ha vissuto una vita fatta di discrezione e semplicità, trovando espressione nel giornalismo, nella pubblicità, nel commercio e, principalmente, nella letteratura. A questo proposito, è interessante notare come Pessoa abbia deciso di scomporre la sua identità poetica in diverse altre personalità, definite eteronimi.

Gli eteronimi di Fernando Pessoa

Fernando Pessoa ha sempre fatto uso nel corso della sua vita degli “eteronimi”, delle autentiche personalità poetiche, con cui il poeta portoghese ha sperimentato per tutta la sua vita. Gli eteronimi più presenti nell’attività letteraria di Pessoa sono 3, Alvaro de Campos, Ricardo Reis, Alberto Caeiro, con l’aggiunta di un ortonimo, quello di Fernando Pessoa, anch’esso rintracciabile come una personalità distinta da quella dell’individuo Pessoa, l’ennesima persona poetica, insomma. A proposito di questa innovazione poetica, l’autore scriveva in una lettera ad Adolfo Casais Monteiro del 13 gennaio del 1935:

“Fin da bambino ho avuto la tendenza a creare intorno a me un mondo fittizio, a circondarmi di amici e conoscenti che non erano mai esistiti.”

E ancora, sull’origine degli eteronimi:

“Ricordo quello che mi sembra sia stato il mio primo eteronimo o, meglio, il primo conoscente inesistente: un certo Chevalier de Pas di quando avevo 6 anni, attraverso il quale scrivevo lettere a me stesso, e la cui figura, non del tutto vaga, ancora colpisce quella parte del mio affetto che confina con la nostalgia”.

Fernando Pessoa è sempre stato molto interessato al rapporto che intercorre fra l’identità, la personalità e il sé, e praticamente tutta la sua produzione letteraria è incentrata su queste tematiche, oltre che sul dubbio esistenziale e sulla fugacità del presente.