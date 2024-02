“Febbraio” di Margaret Atwood una poesia sul mal d’amore

Febbraio di Margaret Atwood è un a poesia che riesce a miscelare passione, solitudine, mancanza, separazione.

Una poesia poco nota in Italia, che vogliamo o condividere per la profondità dei temi che Margaret Atwood affronta con un linguaggio contemporaneo e metaforico.

Per Margaret Atwood il mese di febbraio rappresenta un momento di riflessione e di passaggio.

Il mese più corto dell’anno coincide anche con San Valentino, la festa dell’amore per eccellenza, ma, segna anche il momento più “freddo” dell’inverno che apre le porte all’arrivo della tanto attesa primavera.

Il senso che offre Margaret Atwood e che l’amore, la passione, il sesso sono la principale causa della sofferenza e della violenza degli umani.

Bisogna saper andare oltre ed imparare tutti che l’egoismo e il cinismo devono lasciare spazio alla condivisione, alla gioia e al benessere.

La poesia è tratta dalla raccolta Morning in the Burned House del 1995 edita da Houghton Mifflin Company.

Ma, immergiamoci nella camera da letto dell’autrice e condividiamo con lei la profondità del poema.

Febbraio di Margaret Atwood

Inverno. È tempo di mangiare grassi

e guardare l’hockey. Nelle mattine di stagno, il gatto,

una salsiccia di pelo nero con gli occhi gialli

occhi da Houdini, salta sul letto e cerca di

di salire sulla mia testa. È il suo

modo per capire se sono morta o meno.

Se non lo sono, vuole essere accarezzato; se lo sono,

penserà a qualcosa. Si posa

sul mio petto, inalo il suo respiro

di carne rigurgitata e divani ammuffiti,

fa le fusa come una Washboard. Un altro gatto,

non ancora castrato, ha spruzzato la nostra porta d’ingresso,

dichiarando guerra. È una questione di sesso e di territorio,

che sono quelli che ci finiranno

a lungo andare. Alcuni proprietari di gatti qui intorno

dovrebbero tagliare qualche testicolo. Se noi saggi

ominidi fossimo ragionevoli, lo faremmo anche noi,

o mangeremmo i nostri piccoli, come gli squali.

Ma è l’amore che ci frega. Ancora e ancora

ancora, spara, fa centro! e la fame

si accovaccia tra le lenzuola, tendendo un’imboscata al piumino che pulsa

e il coefficiente di congelamento del vento raggiunge i

trenta sotto zero, e l’inquinamento si riversa

dai nostri camini per tenerci al caldo.

Febbraio, mese della disperazione,

con un cuore infilzato al centro.

Faccio pensieri terribili e desidero patatine fritte

con una spruzzata di aceto.

Gatto, basta con i tuoi avidi piagnistei

e del tuo piccolo buco di culo rosa.

Via dalla mia faccia! Sei il principio della vita,

più o meno, quindi datti da fare

un po’ di ottimismo da queste parti.

Sbarazzati della morte. Festeggia per la crescita. Fai in modo che sia primavera.