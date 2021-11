“Come il mare”, Saramago e la poesia sull’amore

La poesia

“Come il mare” è una poesia dello scrittore portoghese José Saramago in cui il mare viene usato come termine di paragone per l’amore

Domani ricorre l’anniversario dello scrittore portoghese José Saramago, nato a Azinhaga il 16 novembre del 1922 e morto a Tías il 18 giugno del 2010. Per ricordarlo vi proponiamo la poesia “Come il mare”, un componimento che parla di amore, libertà e potenza.

“Come il mare”

Cos’è il mare? Distanza smisurata

di larghi movimenti e di maree,

come un corpo assopito che respira?

O questo che da presso ci raggiunge,

battito blu su spiaggia scintillante,

dove l’acqua si fa aerea spuma?

Amore è forse la scossa che percorre

turgide vene nel rossor del sangue

e tende i nervi come fosse lama?

O forse questo gesto indefinibile

che il mio corpo trasporta verso il tuo

quanto il tempo ritorna al suo principio?

Come il mare, l’amore è pace e guerra,

ardente agitazione, calma profonda,

lieve sfiorar di pelle, unghia che segna.

La forza dell’amore

In questa poesia José Saramago paragona il mare, in tutta la sua bellezza, potenza e libertà, all’amore. sono entrambi una forza della natura, una concreta, visibile e tangibile, l’altra nascosta nei meandri della nostra mente e tra le vene del nostro corpo. Come il mare ha onde che palpitano sulla spiaggia, l’amore provoca in noi lo stesso scuotimento. Il senso di libertà e di conforto che ci regala il mare è simile alla pace che sentiamo quando amiamo e siamo amati. Una forza incredibile invade tutto ciò che siamo travolgendoci senza preavviso, proprio “come il mare, l’amore è pace e guerra”. Senza amore l’umanità non sopravvivrebbe più, così come accadrebbe senza il mare. Amare è respirare e vivere.

“Ciò che ti offro” di Borges, una poesia da dedicare a chi si ama nonostante tutto Jorge Luis Borges: poeta argentino di grandissimo spessore e importanza. Ciò che ti offro è una poesia perfetta da dedicare a chi si ama profondamente e incondizionatamente.

José Saramago

Saramago nasce il 16 novembre del 1922, costretto ad abbandonare prematuramente gli studi e si trasferisce a Lisbona per cercare un lavoro. Riesce poi a trovare degli impieghi che gli consentono di acquisire una cultura letteraria che, con il passare degli anni, gli permette di ottenere la carica di direttore letterario e di produzione in una casa editrice. Nel 1947 riesce a pubblicare il suo primo romanzo, “Terra del peccato”. Saramago si dedica alla scrittura solo dopo la caduta del regime, lasciando fluire impetuosamente il suo pensiero e ottenendo nel 1998 il Premio Nobel per la Letteratura con questa motivazione «con parabole sostenute da immaginazione, compassione e ironia ci permette ancora una volta di afferrare una realtà illusoria»

Alice Turiani