“O pioggia feroce”, Clemente Rebora e il potere purificatore della pioggia

La Poesia

Dopo giorni di grande caldo, in molte regioni d’Italia è arrivata la pioggia a lavare via tutto lo sporco delle nostre città, proprio come accade nella poesia di Clemente Rebora, “O pioggia feroce”, di cui vi proponiamo la lettura.

Con le sue poesie ricche di assonanze, anafore e lessico forte e incisivo, Clemente Rebora ha saputo descrivere tante situazioni. Siamo abituati a pensare a lui come un poeta della guerra – sono suoi alcuni dei versi più celebri dedicati al tema dei conflitti e dell’alienazione derivata da essi, basti pensare a “Viatico” o a “Voce di vedetta morta” –, ma Clemente Rebora ha scritto molto altro.

E oggi, visto che una parte della nostra penisola è interessata da intensi temporali, così come avviene ormai da qualche giorno dopo il grande caldo, vogliamo condividere proprio una poesia di Clemente Rebora, “O pioggia feroce”, in cui l’autore descrive il fenomeno atmosferico e la sua capacità purificatrice, rivestendo la pioggia dei significati allegorici che sono propri delle tradizioni delle 3 religioni monoteistiche.

O pioggia feroce di Clemente Rebora

O pioggia feroce che lavi ai selciati

lordure e menzogne

nell’anime impure,

scarnifichi ad essi le rughe

e ai morti viventi, le rogne!

Quando è sole, il pattume

e le pietre dei corsi

gemme sembrano e piume,

e fra genti e lavoro

scintilla il similoro

di tutti, e s’empiono i vuoti rimorsi;

ma in oscura meraviglia

fra un terror di profezia

tu, per la tenebra nuda

della cruda grondante tua striglia,

rodi chi visse di baratto e scoria:

annaspa egli nella memoria,

o si rimescola agli altri rifiuti,

o va stordito ai rìvoli di spurghi

che tu gli spazzi via.

Ma per noi, fredda amazzone implacata,

o pioggia di scuri e di frecce

tu sei redentrice adorata

del rinnegato bene;

per noi, che sentiamo insolubil mistero

quando la vita si sdraia alle cose,

mentre l’eterno in martirio di prove

ci sembra spontanea purezza del vero,

tu sùsciti come il silenzio

dove natura è più forte,

operi come la morte

dove immortale è il pensiero.

Oh, lava e scarnifica e spazza

chi fra i bari del mondo non volle aver bazza:

sgrumando la lugubre scoria

che c’inviliva alla gente,

snuderai l’oro e la gloria

che non si vendon né recan piacere,

ma splendono d’un balenìo

che irraggia invisibile sugli altri con Dio.

Giorni di pioggia in Italia

La pioggia che cade irruenta sulle persone, sulle case, sulle strade e sulle cose. La pioggia che lava via tutto, che spoglia e purifica, e lascia intravedere la vera natura di chi e di ciò che ci circonda.

Nel componimento di Clemente Rebora, poi, la pioggia e il suo potere purificatore è sono inseriti in un gioco di opposizioni con il sole e la sua capacità di far brillare tutto, esaltando l’apparenza e nascondendo i difetti e le oscurità più recondite. Una vera lotta, fra verità e apparenza, purezza e opacità di pensiero e intenzioni.

Questa bella poesia di Clemente Rebora non può che farci pensare alla pioggia che in questi giorni sta investendo, improvvisamente e in alcuni casi violentemente, buona parte della nostra penisola.

Clemente Rebora

Clemente Rebora, vissuto tra il 1885 e il 1957, è stato un insegnante di lettere, giornalista, poeta e traduttore di autori russi. Milanese, ha collaborato con riviste quali “La Voce”, “Rivista italiana” e “Diana”. Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, Rebora viene chiamato alle armi. La guerra di trincea lo cambia profondamente. L’uomo ritorna alla vita di tutti i giorni con difficoltà.

I temi della violenza, della guerra e della trincea saranno ricorrenti nella sua produzione poetica. Nel 1928, Rebora vive un momento di forte crisi che lo porta alla conversione alla religione cattolica. L’anno seguente prende i sacramenti, e viene ordinato sacerdote nel 1936.

Nella sua formazione, così come nella sua opera, si possono distinguere tre fasi: la prima è definita “esistenzialistico-letteraria”, la seconda “umanitario-sincretistica”, e l’ultima “filosofico-religiosa”.