“Ballata delle madri” di Pasolini, una poesia di denuncia contro il patriarcato

Ha una forza prorompente, impastata di rammarico, dolore, rabbia, tenerezza, perfino speranza: “Ballata delle madri” è una poesia struggente e disturbante con cui Pier Paolo Pasolini racconta la società patriarcale sfruttando il nesso causa-effetto.

I versi, composti negli anni ’60, sono racchiusi in Poesia in forma di rosa e aprono, in particolare, la sezione intitolata “Realtà”.

Ascoltare – e guardare – Vittorio Gassman che legge la “Ballata delle madri” è illuminante.

Nell’introduzione alla lettura, Gassman dice che all’interno di questa poesia è possibile ritrovare il segno della “disperata vitalità” che contraddistingue l’opera e il vissuto di Pier Paolo Pasolini.

In questa poesia, dove la parola “madri” è ripetuta spasmodicamente da una strofa all’altra quasi con biasimo, abitano la rabbia e lo sconforto di chi ha ritrovato nelle nuove generazioni un preludio marcescente.

“Ballata delle madri” è un componimento provocatorio, in cui Pasolini accusa le donne di aver allevato i loro piccoli rendendoli figli e schiavi della società, consumista e patriarcale. In realtà, le prime vittime di tale sistema sono proprio le madri, assuefatte e rassegnate a una vita mediocre, senza poter esprimersi liberamente.

Quella raccontata da Pasolini in questi versi è una società malata che rotola in un circolo vizioso. E in giorni come questi, sembra che non sia cambiato granché da quando è stata composta la poesia.

Mi domando che madri avete avuto.

Se ora vi vedessero al lavoro

in un mondo a loro sconosciuto,

presi in un giro mai compiuto

d’esperienze così diverse dalle loro,

che sguardo avrebbero negli occhi?

Se fossero lì, mentre voi scrivete

il vostro pezzo, conformisti e barocchi,

o lo passate, a redattori rotti

a ogni compromesso, capirebbero chi siete?

Madri vili, con nel viso il timore

antico, quello che come un male

deforma i lineamenti in un biancore

che li annebbia, li allontana dal cuore,

li chiude nel vecchio rifiuto morale.

Madri vili, poverine, preoccupate

che i figli conoscano la viltà

per chiedere un posto, per essere pratici,

per non offendere anime privilegiate,

per difendersi da ogni pietà.

Madri mediocri, che hanno imparato

con umiltà di bambine, di noi,

un unico, nudo significato,

con anime in cui il mondo è dannato

a non dare né dolore né gioia.

Madri mediocri, che non hanno avuto

per voi mai una parola d’amore,

se non d’un amore sordidamente muto

di bestia, e in esso v’hanno cresciuto,

impotenti ai reali richiami del cuore.

Madri servili, abituate da secoli

a chinare senza amore la testa,

a trasmettere al loro feto

l’antico, vergognoso segreto

d’accontentarsi dei resti della festa.

Madri servili, che vi hanno insegnato

come il servo può essere felice

odiando chi è, come lui, legato,

come può essere, tradendo, beato,

e sicuro, facendo ciò che non dice.

Madri feroci, intente a difendere

quel poco che, borghesi, possiedono,

la normalità e lo stipendio,

quasi con rabbia di chi si vendichi

o sia stretto da un assurdo assedio.

Madri feroci, che vi hanno detto:

Sopravvivete! Pensate a voi!

Non provate mai pietà o rispetto

per nessuno, covate nel petto

la vostra integrità di avvoltoi!

Ecco, vili, mediocri, servi,

feroci, le vostre povere madri!

Che non hanno vergogna a sapervi

– nel vostro odio – addirittura superbi,

se non è questa che una valle di lacrime.

E’ così che vi appartiene questo mondo:

fatti fratelli nelle opposte passioni,

o le patrie nemiche, dal rifiuto profondo

a essere diversi: a rispondere

del selvaggio dolore di esser uomini.