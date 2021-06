“Amico”, la poesia di Pablo Neruda sulla vera amicizia

Poesia sull'Amicizia

L’amicizia è una sublimazione dell’amore. Una forma così completa dell’amore, che spesso sappiamo donarci senza limiti all’altra persona. Per comprendere questa sensazione di “abbandono”, Pablo Neruda ci ha regalato la poesia “Amico, portati via quello che vuoi”. Una poesia da leggere e dedicare a chi ci sa amare assieme a tutti i nostri errori, le nostre zavorre. Dedicatela a quell’amico o amica, che sa essere il compagno di viaggio perfetto sulle strade della vostra anima.

L’amicizia vive e guarda senza giudicare

L’amicizia, molto spesso, è un sentimento più forte dell’amore stesso. Anzi, credo che l’amicizia sia una forma sublime dell’amore, dove due persone condividono uno stato di libertà e complicità davvero profondo. Pablo Neruda, in questa poesia intitolata “amico portati via quello che vuoi“, descrive quanto un’amicizia possa essere totalizzante. Il componimento è rivolto direttamente ad un amico, a cui Pablo Neruda concede qualsiasi cosa. Egli scrive “affonda il tuo sguardo negli angoli e se vuoi ti darò tutta l’anima.” Questa frase vuol dire una cosa sola: quando un amico sa guardare, senza giudicare, i tuoi segreti, le tue zone oscure, le tue debolezze più importanti, ci si può donare davvero senza freni.

Quando l’altra persona sa vedere ogni sfaccettatura del tuo essere, siamo noi i primi a voler far vedere sempre di più. Ci sentiamo capiti, non sotto giudizio. L’anima che Pablo Neruda è disposto a dare ad un amico, ha “bianchi viali e canzoni”. Anche qui il poeta fa riferimento a tutte le strade, le scelte prese in passato, che in qualche modo l’hanno reso la persona di adesso. Le canzoni, invece, possono rappresentare i mood, i motivi che hanno guidato questi percorsi.

L’amico è colui che sa vedere ogni strada della tua anima.

È colui che insieme a te, ne costruisce altre e sa percorrerle senza paura. L’amico è colui che affonda il suo sguardo in ogni fessura dei tuoi pensieri. L’amico è colui che ti mette a nudo, senza farti provare vergogna.

La poesia di Pablo Neruda

Amico, portati via quello che vuoi,

affonda il tuo sguardo negli angoli,

e se vuoi ti darò tutta l’anima

coi suoi bianchi viali e le sue canzoni.