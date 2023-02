A chi sta attraversando il suo buio è una poesia di Andrew Faber, poeta romano classe 1978 che attraverso i suoi versi riesce a donare ai lettori suggerimenti utili per sopravvivere ai momenti bui della vita e al male di vivere.

Sono in molti oggi a vivere l’angoscia, l’inquietudine che può trasformarsi in depressione, ansia, attacchi di panico, ecc.

Purtroppo, le relazioni e le contraddizioni sociali creano sempre più aspettative. Allo stesso tempo, ci si considera sempre più soli, malgrado siamo tutti connessi.

Le conseguenze possono essere terribili perché l’oscurità destata dal malessere può portare a depressione e alcuni casi a gesti estremi, vedi la cronaca cosa racconta.

Un poesia che guarda la profondo dell’anima

Una poesia che riteniamo profonda nel significato e ben scritta. Una poesia che riesce a comunicare con parole semplici e dirette ad un pubblico ampio e per certi versi anche alle nuove generazioni.

A chi sta attraversando il suo buio riesce a trasformare la fragilità in vero punto di forza per reagire.

Andrew Faber con questo componimento infonde forza a coraggio a tutti coloro che stanno attraversando un periodo buio.

A chi sta attraversando il suo buio di Faber Andrew

A chi sta attraversando

il suo buio

dico soltanto di non mollare.

Ci siamo finiti tutti

in quel posto maledetto

dove il freddo ti morde le ossa

e il silenzio ti piove nel cuore.

A chi sta attraversando

il suo buio

dico soltanto di allontanarsi

da chi dice di darsi una mossa

di smettere di piangersi addosso.

Quella gente vuole farvi del bene

ma non sa cosa dice.

Quella gente lì dove siamo finiti noi

non c’è mai arrivata.

A chi sta attraversando

il suo buio

dico soltanto di avere coraggio

bisogna stringere i denti

e aspettare che il sole riprenda a brillare.

A chi sta attraversando

il suo buio

dico soltanto di credere

nella poesia.

Negli occhi di chi

quella strada l’ha già ritrovata.

C’è un cielo

di qua che vi aspetta

con un panorama di sogni

da togliere il fiato.

Andrew Faber, la poesia farà brillare di nuovo il sole

Dai versi della poesia si comprende immediatamente che Andrew Faber è stato testimone diretto dell’oscuro male di vivere.

Ci siamo finiti tutti

in quel posto maledetto

dove il freddo ti morde le ossa

e il silenzio ti piove nel cuore.

Andrew Faber stanco di non poter gestire in modo creativo la sua ansia, le sue extrasistole e il suo panico, decide un bel giorno di iniziare a comporre poesie.

Da testimone diretto, Andrew Faber avverte di prendere le distanze da tutti coloro che, seppur a fin di bene, per offrire il loro aiuto stimolano a “darsi una mossa e di smettere di piangersi addosso”.

Stimoli che non possono aiutare in nessun modo, perché tutte le parole sono inutili quando si vive la sofferenza interiore.

Quando si ha il buio nel cuore le orecchie non riescono ad afferrare nessun segnale dal mondo esterno.

La poesia l’antidoto al male di vivere

Seguendo i versi di Andrew Faber serve coraggio e soprattutto bisogna saper attendere che passi: il tempo è sempre sovrano e molte volte è la migliore medicina, cura ogni cosa.

Ma, bisogna anche saper afferrare la propria fragilità per fare diventare opportunità, amore, bellezza, poesia.

Faber si fa garante di questo percorso in modo palese e diretto.

dico soltanto di credere

nella poesia.

Negli occhi di chi

quella strada l’ha già ritrovata.

C’è un cielo

di qua che vi aspetta

con un panorama di sogni

da togliere il fiato.

Ti passo a perdere, il libro di poesie di Andrew Faber

Questa poesia fa parte del libro Ti passo a perdere (Interno Poesia, 2022), una raccolta di poesie che possiamo considerare il manifesto poetico di Andrew Faber.

Una libro che ci permette di comprendere anche il senso delle parole contenute in A chi sta attraversando il buio.

Andrew Faber stravolge il concetto di fragilità, trasformandola in forza.Più che un libro di poesie, come afferma l’editore Interno Poesia, Ti passo a perdere è un manuale di resistenza in versi.

Uno stradario dell’anima dove perdersi per poi ritrovarsi. Un viaggio verso la conoscenza di sé stessi e un invito alla scoperta dell’Amore, in tutte le sue forme.

Andrew Faber il poeta social

Andrew Faber, pseudonimo di Andrea Zorretta, nasce a Roma nel 1978. Autore e poeta contemporaneo italiano, appassionato di musica e letteratura, inizia a scrivere i suoi componimenti nel 2013.

Possiamo dire che è uno dei poeti più seguiti in rete e sui social insieme a Guido Catalano e Gio Ewan.

Pubblica nel 2016 Non ho ancora ucciso nessuno (Miraggi Edizioni), nel 2017 d’Amore, di Rabbia, di Te e nel 2018 fermo al semaforo nell’attesa di trovare un titolo, vidi passare la donna più bella della storia dell’umanità“.

Il 9 luglio 2019, dopo un travaglio durato 13 mesi, pubblica cento secondi in una vita, libro in chiave tragicocomica-romantica sull’incubo dell’ansia e del panico.

Andrew Faber il poeta del contemporaneo

Tiene reading e concerti presso circoli letterari, teatri, scuole, bagni pubblici e non, in un tour costante che abbraccia per intero lo stivale.

Sogna spesso di parlare con Charles Bukowski.

Andrew Faber si definisce un uomo che Ama, e per questo: fragile, folle e infinito.

È sorprendente la sua capacità di tradurre in poesia, con una semplicità fresca e disarmante, i sentimenti e le emozioni comuni a tantissime persone.

Faber appare genuino, autentico, attuale e contemporaneo. Riesce ad essere coinvolgente grazie alla capacità di trasmettere semplicità e bellezza.

Saro Trovato