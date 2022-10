Gio Evan, una poesia sul coraggio di lasciar andare

la poesia

“Se è destinato a rompersi” è una bellissima poesia in cui Gio Evan, scrittore, poeta e cantautore pugliese, invita il lettore ad avere il coraggio di “lasciar andare”.

A volte, la decisione più difficile che possiamo meditare e prendere è quella di lasciar andare. Ce lo mostra in modo profondo Gio Evan, che nella poesia che vi proponiamo oggi invita i suoi lettori ad essere sinceri con sé stessi e ad avere il coraggio di fare una scelta di rottura con tutto ciò che non funziona, che ci fa stare male, che ci sembra “destinato a rompersi”.

Quando ci ostiniamo a trascinare delle situazioni che sembrano andare controcorrente, quando impieghiamo tutte le nostre forze nel resistere al corso degli eventi, quando teniamo tutto il peso del mondo sulle nostre spalle, timorosi di vedere andare tutto in frantumi, ricordiamoci dei versi di Gio Evan.

Perché può accadere che il “lasciar andare”, il rompersi in frantumi di certe situazioni e relazioni, risulti benefico. Anche i frammenti “hanno un percorso da seguire”, come ci ricorda Gio Evan; e talvolta “lasciar andare” è l’atto più forte e coraggioso che possiamo intraprendere nella nostra esistenza, “perché se deve rompersi e si rompe/vuol dire che era fragile/ma se deve rompersi e non lo permetti/significa che sei debole”.

Se è destinato a rompersi di Gio Evan

se è destinato a rompersi lascia che si infranga, non ostacolare mai un corso non provare a fermare a spallate un karma

resisti sempre con forza ma non lottare per sempre, perché lottare per sempre significa essere contro natura, sforzati ma non forzare mai, se deve rompersi lascia che si compiano i suoi frammenti

perfino i frammenti hanno un percorso da seguire, anche a loro è data l’opportunità di tornare interi

lascia che si rompa il legame tra la paura e l’indecisione lascia che si interrompa ogni tua relazione tossica, lascia che si frantumi in mille canali l’acqua del fiume non destinata al tuo mare

lascia rompere un obiettivo se non lo credi più un accordo se non suona più nella tua scala pure un sogno se adesso sogni altro

lascia andare lascia che qualcosa ti sfugga di mano non trattenere tutto lascia alla vita il diritto di fare briciole lascia che le cose si rompano

perché se deve rompersi e si rompe vuol dire che era fragile ma se deve rompersi e non lo permetti significa che sei debole.

Gio Evan

Gio Evan, pseudonimo di Giovanni Giancaspro, è un cantautore, scrittore e poeta italiano. Nato a Molfetta il 21 aprile 1988, comincia a scrivere in giovane età, ma conosce la fama soltanto dopo il 2015, grazie alla popolarità dei suoi contenuti sui social media. La prima pubblicazione dell’artista risale però al 2008 quando, al rientro da un emozionante viaggio in India, Gio Evan decide di raccontare ciò ha visto e vissuto in “Il florilegio passato”.

Da questo momento in avanti, la scrittura diviene parte integrante della vita del giovane, che tra il 2010 e il 2014 dirige la rivista “Storie” e, negli stessi anni, si occupa di un progetto che unisce musica e poesia da lui stesso ideato, “Le scarpe del vento”, e pubblica il suo primo album, “Cranioterapia”.

Segue un lungo periodo scandito da viaggi arricchenti, fra l’Europa e il Sud America, al termine del quale Gio Evan continua a coltivare la passione della scrittura: nel 2015 viene pubblicata una raccolta di versi, “Teorema di un salto, ragionatissime poesie metafisiche”, che è seguita da altri titoli fra i quali ricordiamo “Passa a sorprendermi” e “Capita a volte che ti penso sempre”.

In parallelo, l’artista produce singoli ed album che, insieme all’attività sui social, gli regalano un enorme successo. È il caso di “Natura molta”, uscito nell’autunno del 2019. L’ultima raccolta di poesie composta da Gio Evan è “Ci siamo fatti mare”, pubblicata il 16 marzo 2021 da Rizzoli.