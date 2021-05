modi di dire

A chi non è mai capitato di “fare baldoria” almeno una volta nella vita”? Lo diciamo soprattutto in occasioni di festa, o quando vogliamo staccare la spina dalla routine quotidiana per darci alla pazza gioia. Nonostante si tratti di un’espressione molto utilizzata e comune, probabilmente non tutti conoscono l’origine di questo modo di dire.

Cosa significa “Fare baldoria”

“Ma cos’è questa baldoria?” Propriamente il termine indica allegrezza, felicità, gioia, ma soprattutto allegria rumorosa. Il vocabolo proviene dall’antico tedesco bald (ardito, fiero, coraggioso) con il quale si indicava un giovane molto fiero, coraggioso in quanto dentro di sé ardeva. E colui che dentro arde è festoso, allegro, arde come il fuoco che si fa per festeggiare qualche lieto avvenimento. L’espressione far baldoria, ci fanno sapere le note linguistiche al poema burlesco «Malmantile racquistato» indica, infatti, «un fuoco acceso in occasione di feste». In senso metaforico, quindi, tutti coloro che fanno baldoria per la ricorrenza di qualche festa non fanno altro che… “accendere un fuoco”.

Perché diciamo così

