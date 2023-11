Tolkien: “la terra di mezzo” e la nostra realtà

In che modo il mondo ti Tolkien si avvicina alla realtà? Cosa hanno in comune la terra di mezzo con la storia dell'umanità? Scopriamolo.

Il mondo di Tolkien ne Il Signore degli Anelli è un regno fantastico di strane bestie e incantesimi arcani, ma gran parte della Terra di Mezzo è basata sulla realtà. In occasione della mostra a lui dedicata presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, scopriamo insieme in che modo reale e fantasy si sono uniti grazie alla penna di Tolkien. Ne abbiamo parlato in una nuova puntata di Culture Days insieme a Stella Grillo:

La terra di Mezzo e il mondo reale

Il mondo de Il Signore degli Anelli può sembrare quanto di più lontano dalla realtà possa esistere, ma gran parte della Terra di Mezzo di Tolkien è ispirata o basata su culture, luoghi ed esperienze reali. A partire dall’uscita de Lo Hobbit nel 1937, la storia e la composizione della Terra di Mezzo sono state sviluppate in modo esponenziale ne Il Signore degli Anelli, nel postumo Il Silmarillion e in vari altri scritti di Tolkien che sono stati resi pubblici dopo la morte dell’autore.

Tolkien offre un quadro così ricco e dettagliato della Terra di Mezzo attraverso la sua prosa che il suo mondo vive quasi un secolo dopo la sua nascita, probabilmente più popolare che mai. Inoltre, Tolkien ha esercitato un’influenza praticamente incommensurabile su altri scrittori fantasy di successo come Terry Pratchett, George R. R. Martin e Terry Brooks, e una parte importante di questa popolarità duratura è il modo vivido in cui Tolkien dipinge l’ambientazione de Il Signore degli Anelli. Grazie a lunghe sezioni descrittive, appendici meticolose e numerose tabelle, mappe e grafici, la Terra di Mezzo diventa una terra che molti fan conoscono meglio del proprio paese.

Ecco alcune delle principali influenze del mondo reale dietro la creazione della Terra di Mezzo.

Luoghi e culture della Terra di Mezzo

Tolkien ammette nella sua raccolta di lettere pubblicate che la Terra di Mezzo è stata pensata per rispecchiare direttamente la geografia approssimativa della Terra: la maggior parte dei luoghi principali della storia rappresenta un paese o un continente del mondo reale, sia in termini di posizionamento sulla mappa che di qualità riconoscibili. La Contea, ad esempio, è la patria di Tolkien, l’Inghilterra.

I giardini idilliaci, le taverne abbondanti e lo stile di vita agricolo denotano l’immagine stereotipata dell’Inghilterra rurale, in particolare negli anni ’30. Il saccheggio della Contea da parte di Saruman è esplicitamente inteso come un commento sociale sull’espansione industriale che ebbe luogo all’inizio e alla metà del XX secolo. Lo stesso autore ha paragonato la Contea a un “villaggio del Warwickshire” dell’epoca vittoriana e ha anche dichiarato che la sua città natale, Sarehole, è stata un riferimento visivo per Hobbiton. Questo ethos traspare nel semplice stile di vita folcloristico e locale degli Hobbit.

Gondor sembra prendere spunto dall’Impero Romano d’Oriente (Arnor è l’Occidente), con un’architettura imponente, un grande esercito e una storia di colonizzazione delle terre vicine. Sebbene Aragorn sia lontano dallo stereotipo dell’imperatore tradizionale, sia Gondor che l’Italia romana condividono un rigido sistema di leadership in cui un’unica figura governava indiscutibilmente su tutto l’Impero. È stato anche sottolineato che la storia numenoreana di Gondor è un facsimile della storia di Enea della mitologia romana.

In particolare, Gondor ha preso in prestito da Bisanzio le tradizioni e le qualità, tra cui i fari di avvertimento e la leggenda di un re di ritorno che avrebbe ripristinato l’antica gloria della terra. Di conseguenza, gli abitanti di Rohan sono stati paragonati ai Goti (i nordeuropei che resistettero alla dominazione romana, non i fan di Marilyn Manson che vivono nei cimiteri) e Tolkien stesso ha riconosciuto l’influenza bizantina su Gondor in una delle sue lettere pubblicate.

La Prima Guerra Mondiale ne Il Signore degli Anelli

Le esperienze di Tolkien come soldato durante la Prima Guerra Mondiale hanno comprensibilmente plasmato la sua opera magna letteraria e non è una coincidenza che Il Signore degli Anelli sia incentrato sulla “guerra per porre fine a tutte le guerre”. Tuttavia, l’influenza del periodo trascorso da Tolkien in trincea va ben oltre la premessa di base. Il nipote dell’autore, Simon Tolkien (via BBC), nota diversi collegamenti tra gli orrori della vita reale della Grande Guerra e la lotta di elfi e uomini contro un grande male invisibile.

Le macchinazioni industriali che Saruman e Sauron utilizzano per fabbricare ed equipaggiare i loro eserciti sono paragonabili ai letali progressi tecnologici compiuti durante la Prima Guerra Mondiale, mentre Simon paragona il legame tra i quattro Hobbit principali a una rappresentazione del cameratismo tra soldati costretti a trascorrere giorni e notti a stretto contatto.

Forse è ancora più significativo che l’incapacità di Frodo di tornare alla vita di tutti i giorni dopo la sua esperienza a Mordor sia un riflesso di come i veterani avrebbero lottato per assimilarsi alla civiltà una volta terminata la guerra.

Le lingue di Tolkien

Con un interesse ben documentato per il linguaggio, non sorprende che Tolkien abbia investito molto tempo nella creazione dei suoi dialetti per le varie razze de Il Signore degli Anelli e uno dei più importanti è il Quenya. Antica lingua parlata dagli elfi, il Quenya viene spesso paragonato al latino, ma ciò è dovuto più al suo scarso utilizzo nella Terra di Mezzo che alla sua effettiva forma o costruzione.

L’ispirazione più vicina al Quenya è stato il finlandese, a conferma dell’influenza scandinava su Il Signore degli Anelli. Come il finlandese nel mondo reale, il Quenya presenta una formulazione agglutinata, regole grammaticali simili e una fonetica molto simile.

Quando la popolarità del Quenya si esaurì tra gli elfi della Terra di Mezzo, fu sostituita dalla più comune lingua Sindarin, che i fan spesso paragonano alla lingua gallese per i suoi suoni e le sue espressioni.

A parte gli elfi, la maggior parte dei personaggi de Il Signore degli Anelli parla in Westron, altrimenti nota come lingua comune. Questa lingua è essenzialmente inglese, per quanto riguarda la cornice narrativa, ma il Westron è di fatto una lingua a sé stante.

Tolkien era un esperto di inglese antico e questo ha giocato un ruolo fondamentale in gran parte della terminologia utilizzata ne Il Signore degli Anelli. Anche l’espressione “Terra di Mezzo” può essere fatta risalire al termine inglese antico “Middangeard”. L’inglese antico era comunemente scritto in rune, che si possono vedere in tutto Il Signore degli Anelli, ma la lingua è usata soprattutto dagli abitanti di Rohan, a dimostrazione del loro stile di vita più antiquato rispetto a chi parla Westron.

Una delle più grandi abilità di Tolkien è stata quella di permettere a queste influenze del mondo reale di arricchire l’esperienza del lettore, senza però renderle essenziali per la comprensione della trama.

