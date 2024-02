“Sei un genio dell’amore e non lo sai”, la guida sentimentale di Candida Morvillo

Profondo, acuto, ironico, affascinante, utile. Il nuovo libro di Candida Morvillo, “Sei un genio dell’amore e non lo sai“, è un’opera che racconta i sentimenti inquadrandoli nel mondo contemporaneo, fatto di rapidità, fluidità e costante cambiamento.

Con il suo libro l’autrice ci fornisce una vera e propria guida sentimentale facendo tesoro delle sue esperienze personali e di quelle delle centinaia di persone che le scrivono tramite la Posta del cuore.

“Sei un genio dell’amore e non lo sai”

La sinossi

Le vite di ciascuno di noi possono essere raccontate come una scansione di amori falliti, felici o sbagliati e, in definitiva, come una lunga marcia verso l’inconfessabile destinazione dell’unico, vero, grande amore, perché niente come i problemi di cuore apparenta di più gli esseri umani.

“Sei un genio dell’amore e non lo sai” parla di come amare e di come farsi amare, di come trovare un amore sano e di come evitare le relazioni tossiche, ma anche di come e perché dobbiamo e possiamo salvare l’amore prima di cena e di come imparare ad amare sia il modo migliore per imparare a vivere al meglio delle nostre potenzialità.

Da anni, Candida Morvillo risponde alla posta del cuore e, da anni, intervista persone famose e con ognuna di loro è finita a parlare di sentimenti. È così che ha visto cambiare le relazioni assieme allo spirito dei tempi.

Le ha viste diventare via via meno solide, o “liquide” per dirla con Zygmunt Bauman, e le ha viste abbattere via via le barriere di genere, fino a farsi fluide.

Ed è così che, da autorità in tema di amori sbagliati (i suoi), ha imparato che è possibile conoscere tutte le risposte alle domande che l’amore ci pone.

Questo libro spiega, passo dopo passo, perché tutti siamo geni dell’amore, ma non lo sappiamo. È destinato a uomini e donne e a chi non si riconosce in alcun genere, a giovani, ad adulti e ad anziani, ed è anche un libro allegro, perché l’amore, quello sano, gira sempre su una nota che mette di buonumore.

Com’è nata l’idea di “Sei un genio dell’amore e non lo sai”

“Mi sento privilegiata ad essere in dialogo con tutte le persone che spesso mi scrivono per trovare conforto nei loro momenti più difficili”.

Intervistata ai nostri microfoni da Silvia Grassi, Candida Morvillo ha raccontato com’è nata l’idea del suo libro. Gli elementi che l’hanno portata alla stesura di “Sei un genio dell’amore e non lo sai” sono principalmente due:

“Sono stata per buona parte della mia vita una campionessa di amori sbagliati […]. Forse è proprio per questo motivo che, ogni volta che intervistavo qualcuno, finivo col parlare di amore. Volevo capirci qualcosa di più anche io. Poi, a un certo punto, mentre studiavo, leggevo, cercavo di capire e di imparare dai miei errori e dalle testimonianze altrui, quando ho cominciato a rispondere alla Posta del cuore, mi sono accorta che le risposte venivano fuori facili, come se non ci dovessi nemmeno pensare”.

Dalle esperienze personali, che ogni tanto fanno capolino con molta autoironia fra le pagine del suo libro, e dalle centinaia di lettere ricevute tramite la Posta del cuore, Candida Morvillo capisce di avere bisogno di esternare tutto ciò che ha imparato perché insieme a lei anche le altre persone ne facciano tesoro, soprattutto in un’epoca come la nostra, in cui tutto cambia e diventa fluido, forse anche “disgregato”, come ci ricorda la stessa Morvillo. E l’amore non fa di certo eccezione:

“Mi sono anche accorta di quanto fosse necessario provare a riscrivere il racconto dell’amore in questa fase storica”.

Candida Morvillo

Candida Morvillo è una scrittrice e giornalista sorrentina.

Ha lavorato per firme del calibro di Vanity Fair, Il Mattino, Oggi, Novella 2000, prima di approdare al Corriere della Sera e di dedicarsi alla rubrica della Posta del cuore per il Corriere del Mezzogiorno. Nel corso della sua carriera ha intervistato numerosi volti noti anche di fama internazionale, soffermandosi spesso sui temi dell’amore e delle relazioni.

Ha pubblicato per Rizzoli un saggio dal titolo “La Repubblica delle veline, vita vezzi e vizi delle ragazze della tivvù dagli anni cinquanta ai giorni nostri” (2004) e un libro scritto a quattro mani con Bruno Vespa nel 2015: “La signora de segreti – il romanzo di Maria Angiolillo, amore e potere nell’ultimo salotto d’Italia”. Nel 2014 ha esordito con il suo primo romanzo, “Le stelle non sono lontane”, edito da Bompiani.

L’autrice di “Sei un genio dell’amore e non lo sai” è famosa, oltre che per la Posta del cuore, anche per aver ottenuto nel 2006 il premio “Ischia Internazionale di Giornalismo Angelo Rizzoli come miglior giornalista under 35 per la carta stampata e le agenzie” e per le sue comparse in diverse emissioni televisive, a volte in veste di intervistatrice (Cronache Marziane), a volte nel ruolo di opinionista.

