“Non sono capace, amore” di Mariangela Gualtieri, un inno all’amore appassionato

Share on Email

Share on LinkedIn

Share on Pinterest

Share on Telegram

Share on WhatsApp

"Non sono capace, amore" è una poesia di Mariangela Gualtieri che racconta il sentimento sfrenato e ardente che rende vivi e consuma allo stesso tempo.

“Non sono capace, amore” è un’appassionata poesia d’amore di Mariangela Gualtieri, un inno al flusso turbinoso ed emozionante del legame con la persona amata.

Mariangela Gualtieri

La vita

Mariangela Gualtieri (Cesena, 1951) è una poetessa e scrittrice italiana.

Laureata in architettura allo IUAV di Venezia, ha scoperto la vocazione poetica dopo il 1983, dopo aver fondato, insieme al regista e amico Cesare Ronconi, l’innovativa compagnia Teatro Valdoca.

L’opera di Mariangela Gualtieri spesso accentua l’inadeguatezza della parola alla comunicazione umana (“per il linguaggio che può simulare la sapienza”) ed il bisogno di ricerca di semplicità nel codice linguistico per poter narrare la bellezza del mondo.

Le sue poesie sono intrise di bellezza, di delicata armonia, di gratitudine nei confronti del mondo e delle lettere.

La poetica

Mariangela Gualtieri è una delle voci più interessanti della poesia italiana contemporanea.

Fra i suoi componimenti più celebri c’è senza ombra di dubbio “Bello mondo“, che è stato recitato da Jovanotti sul palco dell’Ariston a Sanremo 2022 e ha emozionato i milioni di spettatori del Festival.

Gratitudine, amore, tenerezza nei confronti del sé, del mondo che ci circonda e della cultura, delle lettere che ci hanno plasmato: questa è la cifra della poetica di Mariangela Gualtieri, fatta di armonie, pause, parole semplici che associate ad altre creano commoventi accostamenti.

L’amore casto e l’amore profano

“Non sono capace, amore” è tratto dalla raccolta “Senza polvere, senza peso“, pubblicata per Giulio Einaudi Editore nel febbraio del 2006. Questa poesia incanta il lettore per il modo in cui Mariangela Gualtieri descrive l’amore. Ci accorgiamo subito che non si tratta di una descrizione casta, pura, di un amore sublimato:

“Non sono capace, amore, di farti un canto.

Tu sei tutto di spine e di fuoco

e mi tieni lontana dal tuo cuore

pericoloso. Io non so bastarti alla gioia

e così poco così poco mi pare

t’incanto, sollevo quell’ombra scontrosa

che tu sei tutto d’amaro e furore

tu sei in urto e sperdimento”.

Non ci troviamo dinanzi ad un canto d’amore alla maniera di Petrarca o di Dante. Quelle che leggiamo, dedicate al destinatario del componimento, sono parole forti appartenenti a campi semantici che non ci aspetteremmo di trovare in una poesia d’amore: le spine, il fuoco, il cuore “pericoloso”, l’amaro e il furore, l’urto e lo “sperdimento”.

Ci sentiamo un po’ sperduti anche noi, perché i versi di Mariangela Gualtieri descrivono un amore ardente, un legame che non è solo gioia, ma anche ombre, buio, incendi. Sfumature che non sempre associamo all’arte del poetare.

Ciò che ci spiazza durante la lettura di “Non sono capace, amore” è il desiderio che si sviluppa in noi: di un amore sfrenato e pieno di passione, che si contrappone a quello delicato cantato dai poeti della tradizione e da cui vorremmo essere trascinati anche noi.

“Non sono capace, amore” di Mariangela Gualtieri

“Non sono capace, amore, di farti un canto.

Tu sei tutto di spine e di fuoco

e mi tieni lontana dal tuo cuore

pericoloso. Io non so bastarti alla gioia

e così poco così poco mi pare

t’incanto, sollevo quell’ombra scontrosa

che tu sei tutto d’amaro e furore

tu sei in urto e sperdimento

mio velocista, mio primatista del cuore

mio barbarico ragazzo di vento

mio torrente furioso

arrivi alla mia acqua quieta

con onde e sonagli e pepite d’oro. Vecchio fiume saremo un bel giorno io e te,

io acqua e tu moto, io sponda e tu vento,

io pioggia e tu lampo,

io pesce e tu guizzo d’argento

io luna riflessa, tu cielo tu spada

d’Orione, tu tutto l’amore umano

che tento che tento

d’amarti per bene

mio grembo splendenza.

E tu prendimi

portami con te

come un incendio

nelle tue abitudini”.

© Riproduzione Riservata