San Valentino, le 10 città più romantiche d’Italia. Bolzano in testa

Quali sono le città più romantiche d’Italia? È Bolzano la città che si conferma in vetta alla tradizionale classifica delle città italiane che leggono più romanzi rosa. La classifica è stata redatta da Amazon in base alla comparazione delle vendite pro capite di romanzi rosa nell’ultimo anno. La classifica include sia gli eBook sia i libri cartacei, nelle città con più di 60.000 abitanti.

Le città più romantiche in Italia

La città del Trentino, già incoronata come la più romantica in Italia nella classifica dello scorso anno, mantiene la propria posizione di rilievo, seguita da Milano e Trieste, che si aggiudicano rispettivamente il secondo e il terzo gradino del podio. Vicenza si piazza al 4° posto, mentre Verona conquista terreno e sale di due posizioni attestandosi al 5° posto, seguita da Trento al 6°. Padova, che l’anno scorso si trovava ad essere fanalino di coda della tradizionale top 10, rimonta alla settima posizione. Tra le scoperte della classifica delle città italiane che leggono più romanzi rosa spuntano Treviso e Ferrara. Le due new entry di quest’anno si aggiudicano l’ottava e la nona posizione. In chiusura si trova Pavia, che occupa la decima posizione.

Ecco la top 10 delle città italiane che leggono più romanzi rosa:

Bolzano

Milano

Trieste

Vicenza

Verona

Trento

Padova

Treviso

Ferrara

Pavia

I titoli più amati

Il 2020 porta i cuori dei lettori italiani ad Istanbul, una delle principali città del Medio Oriente, dove si incrociano le vite di Can e Sanem. Una storia d’amore che fa da trama alla serie televisiva turca Daydreamer. Le ali del sogno (titolo originale Erkenci Kus) e che, approdata in Italia, non è passata inosservata anche ai lettori. Sono infatti tre i libri tratti dalla serie TV che compaiono nella classifica dei titoli più letti venduti su Amazon.it nel 2020 in tutta Italia. Al 1° posto La Fenice e l’Albatros: Prima parte, al 4° La Fenice e l’Albatros: Seconda parte e al 7° Daydreamer. Le ali del sogno, il primo romanzo ufficiale dell’omonima serie televisiva.

Sveva Casati Modignani si piazza al 2° posto della classifica con il libro Il falco, mentre la giovane scrittrice statunitense Anna Todd continua ad essere apprezzata e seguita con la serie divisa in volumi After: il 3° posto vede Come mondi lontani. After (Vol. 3), mentre al 5° e al 6° posto compaiono Anime perdute. After (Vol. 4) e Amore infinito. After (Vol. 5); in ottava posizione figura inoltre Un cuore in mille pezzi. After (Vol. 2). Si conferma infine tra gli autori più letti Nicholas Sparks, che chiude la classifica con La magia del ritorno e Le pagine della nostra vita.

Gli ebook “rosa” più venduti

Nella top 10 degli eBook rosa più venduti su Kindle Store la scrittrice Felicia Kingsley si aggiudica il 1° e il 2° gradino del podio con i suoi divertenti romanzi La verità è che non ti odio abbastanza e Prima regola: non innamorarsi seguita da Anna Premoli al 3°posto con Molto amore per nulla. Seguono poi Kat Sherman con Ti odio con tutto l’amore che ho, Lucinda Riley con La ragazza del sole (Le Sette Sorelle Vol. 6). Al 6° posto ritorna Felicia Kingsley con Appuntamento in terrazzo mentre al 7° si posiziona Annika Martin con il suo Il miliardario e la ragazza sveglia. Le ultime 3 posizioni della top 10 degli eBook rosa più venduti su Kindle Store sono occupate da Kiss Me Here di Valentina Ferraro, Incantevole e proibito di Arianna Di Luna e Il segreto della fotografa francese di Natasha Lester.

