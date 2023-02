Share on Email

Share on LinkedIn

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Share on Pinterest

Tante novità nella classifica di quest’anno: Lucca svetta al primo posto tra le città che hanno acquistato più romanzi rosa su Amazon.it nel 2022, seguita dalle new entry Cagliari e Siena. A fare il loro ingresso nella top 10 anche Portici, Sanremo e Gallarate.

Anche quest’anno, in occasione di San Valentino, Amazon.it rivela la classifica delle città italiane che hanno acquistato più romanzi rosa durante il 2022. La classifica è stata stilata in base al numero di vendite pro capite sia di eBook che di libri cartacei nelle città con più di 50.000 abitanti.

San Valentino, le 10 città più romantiche d’Italia

Ecco la top 10 delle città italiane:

Lucca

Cagliari

Siena

Portici

Sanremo

Trieste

Bolzano

Milano

Gallarate

Pavia

Non solo comics: svetta al numero uno della top 10 la città medievale di Lucca che fa un balzo di ben tre posizioni rispetto allo scorso anno. Durante il 2022, infatti, tra un fumetto e una passeggiata sulle mura, i lucchesi non hanno proprio saputo resistere alla lettura di romanzi rosa. Al 2° e 3° posto fanno il loro ingresso in classifica Cagliari, patria del celebre rito del corteggiamento sotto i balconi, e Siena, che si erge dolce e maestosa tra le sue colline.

Novità anche per la 4° e 5° posizione dove troviamo, ad un passo dal podio, il comune metropolitano di Portici (NA) e la Città dei fiori, Sanremo. Entrambe vantano un’atmosfera unica: tra affacci sul Golfo e passeggiate lungo il porto, chissà che non sia stata proprio questa aria suggestiva a invogliare gli abitanti a immergersi in storie di amori e romantiche passioni.

Slitta invece dal 2° al 6° posto la ventosa Trieste, seguita da Bolzano che si assesta in 7° posizione. La classifica continua con Milano, che si riconferma anche quest’anno una presenza immancabile tra le città italiane che hanno letto più romanzi rosa. La Top 10 del 2022 si chiude con un’altra curiosa new entry in 9° posizione, il comune di Gallarate (VA), e, infine, Pavia.

Intensi, romantici e passionali: ecco i titoli più letti e amati nel 2022

Tra i libri cartacei più letti nel 2022 troviamo il romanzo di Erin Doom “Fabbricante di lacrime”, un libro intenso e romantico che ha saputo conquistare anche il cuore dei lettori più giovani. In 2° e 5° posizione troviamo “Let the game begin. Kiss me like you love me. Ediz. italiana (Vol. 1)” e “A dangerous game. Kiss me like you love me. Ediz. italiana (Vol. 2)” di Kira Shell, che narrano le vicende di Neil, un ragazzo enigmatico, in lotta con un passato oscuro, e Selene, disposta a tutto per cercare di sondare il caos che sembra permeare la pelle di lui. Si classifica al 3° posto “It ends with us. Siamo noi a dire basta” di Colleen Hoover, una storia che comincia una sera come tante su un tetto di una casa da cui la protagonista Lily fissa un cielo limpido e sconfinato. Infine, in 4° posizione un altro romanzo di Erin Doom, “Nel modo in cui cade la neve”, il racconto di un amore che infuria come la bufera.

Tra gli eBook, invece, in 1° posizione c’è “Non è un paese per single” dell’autrice Felicia Kingsley, ambientato in un piccolo borgo sulle colline toscane dove abbondano ulivi e vigne… ma di scapoli nemmeno l’ombra. Al 2° posto ritroviamo il romanzo “Fabbricante di lacrime” di Erin Doom seguito da “Cambiare l’acqua ai fiori” di Valérie Perrin e “Il problema è Mister Darcy” dell’autrice italiana Paola Servente. Chiude la classifica degli eBook più letti nel 2022 un altro romanzo di Felicia Kingsley, “Ti aspetto a Central Park”.