Salone del Libro 2024, gli appuntamenti di Amazon Kindle Direct Publishing

Il Salone Internazionale del Libro di Torino, occasione imperdibile per tutti gli amanti della lettura e della scrittura che desiderano scoprire le ultime novità del settore dell’editoria. Anche quest’anno, per l’occasione, Kindle Direct Publishing offrirà al pubblico molteplici opportunità d’incontro e interessanti approfondimenti dedicati agli autori indie e al tema dell’autopubblicazione.

Amazon Kindle Direct Publishing al Salone del Libro 2024

Per tutta la durata del Salone, presso lo stand Amazon Kindle Direct Publishing (Padiglione 2, stand G102), i responsabili KDP saranno a disposizione di visitatori, aspiranti autori e penne già affermate, per rispondere a domande e curiosità circa le opportunità offerte dal self-publishing.

“L’autopubblicazione è un fenomeno in crescita e Kindle Direct Publishing offre agli autori affermati ed emergenti un importante vantaggio: pubblicare la propria opera in modo semplice, gratuito e veloce, rendendola disponibile a un pubblico di milioni di lettori in tutto il mondo.” afferma Andrea Pasino, Responsabile Amazon KDP per Italia, Francia e Spagna. “Anche quest’anno saremo presenti al Salone del Libro di Torino, il palcoscenico perfetto in Italia per parlare di auto-pubblicazione e far conoscere a curiosi e appassionati i vantaggi di questo approccio alla scrittura, raccontando le storie di chi ha percorso questa strada con successo.”

Gli appuntamenti legati al self-publishing

Venerdì 10 maggio dalle ore 12:30, presso la Sala Cobalto, l’incontro “Primi passi sulla pubblicazione con Amazon KDP” condotto da Chiara Gizzi, KDP Resolution Specialist, e Marta Otero Toledo, Program Manager KDP per Italia, Francia e Spagna, si rivolgerà a tutti coloro che desiderano mettersi alla prova auto-pubblicando per la prima volta un libro su KDP. In questa occasione, verrà offerta una panoramica dei molteplici servizi e strumenti per la pubblicazione e formattazione che KDP mette a disposizione degli autori, oltre alle risorse marketing per la promozione come “KDP Select”.

Sempre presso la Sala Cobalto, sabato 11 maggio dalle ore 12:30, Amazon coinvolgerà il pubblico con un incontro che dà voce alle reali esperienze di chi il self publishing lo conosce sulla propria pelle: gli autori. Il panel “Self Publishing, casi di successo”, moderato dall’autrice Simona Fruzzetti, vedrà infatti la partecipazione di diversi autori che hanno intrapreso la strada dell’autopubblicazione con successo: Claudio Calabrese, Chiara Assi, Bianca Marconero.

Gli stessi autori saranno inoltre ospiti allo stand KDP lungo tutta la giornata di sabato, con momenti di firmacopie e speed mentoring.

A chiudere l’offerta di incontri, domenica 12 maggio dalle ore 12:30, in Sala Cobalto, “Come il digitale ha cambiato lo scenario per gli autori indipendenti”. Un recente studio condotto da Netcomm1 mostra che, grazie alla democratizzazione introdotta dal digitale, il 45% dei lettori intervistati si rivela più propenso ad avvicinarsi alla scrittura.

È solo uno degli interessanti spunti che verranno approfonditi durante l’incontro, analizzando i numeri e le reali opportunità che il digitale ha portato nel mondo dell’editoria, cambiando il modo in cui gli italiani scrivono, leggono, cercano e acquistano libri. Dialogheranno sul tema Andrea Pasino, Responsabile KDP per Italia, Francia e Spagna, Natale Rossi, Presidente FUIS-Federazione Unitaria Italiana Scrittori e Riccardo Bruni, scrittore, giornalista e direttore artistico dell’Indie Book Fest, con la moderazione della giornalista e autrice Sabina Minardi.

Amazon Storyteller

Il Salone del Libro rappresenta, inoltre, un’occasione preziosa per annunciare l’edizione 2024 di “Amazon Storyteller”, il primo premio letterario in Italia che consente ad aspiranti scrittori e penne già affermate di far scoprire al grande pubblico le proprie opere inedite. Fino al 31 agosto 2024, gli autori avranno la possibilità di inviare la propria candidatura all’iniziativa e pubblicare i loro testi, nuovi ed esclusivi, in modo semplice, rapido e gratuito, sia in formato cartaceo che digitale, tramite Amazon Kindle Direct Publishing.

La giuria di quest’anno – composta da Daniela Volonté, vincitrice dell’edizione 2023 con il libro “Emma’s Theory”, Natale Rossi, Presidente FUIS-Federazione Unitaria Italiana Scrittori, Sabina Minardi, giornalista e autrice, Fiore Manni, autrice e content creator, e Andrea Pasino, Responsabile di Kindle Direct Publishing per Italia, Francia e Spagna – selezionerà 5 opere finaliste fra tutte le candidature pervenute, per poi decretarne il vincitore o la vincitrice.

Anche per questa quinta edizione, Amazon Media EU S.à r.l. assegnerà il Premio Amazon Storyteller, che prevede una ricompensa in denaro di €10.000, una campagna marketing per promuovere il proprio libro su Amazon.it, e la possibilità di essere pubblicato in formato audio da Audible. Ai restanti quattro finalisti sarà riservato un e-reader Kindle Scribe.

