5 fantastici romance da portare in vacanza e leggere tutto d’un fiato

L’estate è il momento perfetto per leggere un romance e lasciarsi andare al turbinio dei sentimenti. Che sia in spiaggia, in montagna o sul balcone di casa, non importa, purché lo si faccia con il sorriso.

Quest’anno le case editrici italiane non si sono fatte pregare: tra novità freschissime e ritorni attesissimi, il 2025 offre una rosa di romance perfetti per le vacanze.

5 romance per chi ha voglia d’innamorarsi in vacanza

Ecco cinque titoli selezionati tra Sperling & Kupfer, Newton Compton e Mondadori, già in libreria o in uscita entro luglio. Nessuna complicazione, solo emozioni, sorrisi e quella scintilla che fa battere il cuore pagina dopo pagina.

“L’estate delle prime volte” di Anna Todd

L’autrice di “After” torna con un romanzo più maturo, ma non meno coinvolgente, adatto a chi ama gli amori che cambiano la vita.

La protagonista ha ventitré anni e affronta l’estate più complicata — e più significativa — della sua vita. Parliamo di un figlio in arrivo, una nuova città, nuove persone e un amore che non si aspettava.

Con uno stile diretto e sincero, Anna Todd racconta le incertezze della giovinezza, la forza delle scelte e l’intimità che nasce quando si abbandonano le proprie difese. Un romanzo intenso ma scorrevole, perfetto per chi vuole vivere emozioni vere sotto il sole.

“Un’estate dopo l’altra” di Carley Fortune

Un romanzo che si alterna tra passato e presente, adatto a chi non ha mai dimenticato il primo amore, o lo ha appena incontrato.

Le inguaribili romantiche ameranno alla follia la penna di Carley Fortune, che con dolcezza e precisione costruisce un’atmosfera perfetta per chi ama le storie estive piene di malinconia e speranza.

La trama parla di Persephone, che torna nella casa sul lago che ha segnato la sua adolescenza. Dopo anni di silenzio, rivede Sam, il ragazzo che ha amato e perso. “Every Summer After” è una storia di seconde possibilità, piena di nostalgia, emozioni trattenute e ricordi che tornano a galla.

“The love Hypothesis – Il teorema dell’amore” di Ali Hazelwood

Per chi vuole sorridere con la scienza del cuore, questo è il libro giusto: un fake dating tra una dottoranda e un professore burbero.

“Il teorema dell’amore” è il romance nerd per eccellenza, esploso grazie a TikTok.

La protagonista è brillante, goffa e determinata, e la tensione con il suo finto fidanzato è alle stelle. Hazelwood riesce a bilanciare chimica romantica, ironia e riflessione sul mondo accademico. Perfetto per chi ama le commedie romantiche con protagoniste intelligenti e dialoghi frizzanti.

“Love on the Brain – L’amore in testa” di Ali Hazelwood

Se hai amato “Il teorema dell’amore”, il secondo romanzo dell’autrice è un must.

Stavolta la protagonista è una neuroscienziata idealista e appassionata, e il protagonista un collega apparentemente nemico. Ovviamente nulla è come sembra, e i due dovranno collaborare… e forse, come in ogni romance che si rispetti, diventeranno qualcosa di più. Un enemies to lovers scientifico, femminista e irresistibilmente sexy.

Leggero ma non superficiale, è il libro giusto da leggere tutto d’un fiato tra una granita e un tuffo.

“Un’estate alla grande” di Jennifer Weiner

Con il suo stile brillante e maturo, Jennifer Weiner racconta l’amicizia, l’amore e il bisogno di ricominciare con un tocco di ironia. Adatto a chi cerca una lettura romantica, ma vuole anche sorellanza e reinvenzione. Una lettura che fa sorridere e riflettere, perfetta per chi cerca un romance adulto ma fresco, scritto con intelligenza.

È la storia di Daphne, in crisi sentimentale e professionale, decide di accettare l’invito di una vecchia conoscente a trascorrere l’estate in un’isola privata tra scrittori, influencer e chef famosi. Sembra un sogno… finché il passato non torna a bussare.

Cinque romanzi, cinque modi per innamorarsi

Da un primo amore ritrovato a un finto fidanzamento che diventa realtà, da un’estate di scelte importanti a una storia tra scienza e cuore, queste cinque letture sono il modo perfetto per vivere una vacanza con emozione.

Se ami le storie che ti tengono compagnia, che fanno ridere, sospirare e persino sognare un po’, non c’è estate migliore per lasciarsi andare. Basta solo scegliere da quale libro cominciare.