La vita pubblica di Gesù, oltre i vangeli, raccontata da Roberto Volpi

Analizzare la vita di Gesù, definito “predicatore di provincia”, nel suo ambiente dal punto di vista economico, sociale, culturale del tempo, attraverso i numeri. Ciò aiuta a comprendere meglio la predicazione di Gesù e di come si mosse nel suo tempo secondo Roberto Volpi, tra gli autori protagonisti della prima giornata del Festival “A Tutto Volume” a Ragusa.

L’intervista a Roberto Volpi

Roberto Volpi è autore del libro “In quel tempo“, opera in cui l’autore racconta in modo inedito la storia di Gesù e dei suoi discepoli fino a Paolo, dando vita a un quadro ampio e poco conosciuto delle origini del cristianesimo con un’attenzione particolare agli aspetti quotidiani, ai dettagli realistici, numerici e quantitativi dei luoghi, dei popoli e dei protagonisti dell’epoca della predicazione. Un libro coinvolgente e di grande interesse sul piano storico e religioso.

A Tutto Volume

Il festival letterario “A Tutto Volume – libri in festa a Ragusa” rappresenta un importante evento culturale per la città e per la Sicilia intera. La manifestazione, giunta alla sua 14esima edizione, offre ai partecipanti la possibilità di incontrare autori di fama nazionale e internazionale, partecipare a dibattiti e conferenze, nonché assistere a performance artistiche e musicali di alto livello. A testimonianza della crescita del festival a livello nazionale anche le importanti media partnership tra cui Rai Cultura, Tgr Rai, Radio Rai 3, Libreriamo.