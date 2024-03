5 libri gialli perfetti da leggere in primavera

Un’attesa novità, un romanzo di cui non si fa che parlare nelle ultime settimane, una storia che inizia in primavera e due che la bella stagione ce l’hanno nel titolo: ecco 5 libri, fra gialli, noir e thriller, perfetti da assaporare in primavera.

5 libri gialli consigliati da leggere in primavera

“Un animale selvaggio” di Joël Dicker

Appena approdato nelle librerie italiane, “Un animale selvaggio” segna l’atteso ritorno di Dicker sugli scaffali. Una lettura perfetta per questa primavera, dato che è fresco di stampa e, leggendolo subito, potrai evitare spoiler e condizionamenti altrui.

2 luglio 2022, due ladri stanno per rapinare una importante gioielleria di Ginevra. Ma questo non sarà un colpo come tutti gli altri. Venti giorni prima, in un elegante sobborgo sulle rive del lago, Sophie Braun sta per festeggiare il suo quarantesimo compleanno. La vita le sorride, abita con il marito Arpad e i due figli in una magnifica villa al limitare del bosco.

Sono entrambi ricchi, belli, felici. Ma il loro mondo idilliaco all’improvviso s’incrina. I segreti che Arpad custodisce cominciano a essere troppi perché possano restare nascosti per sempre.

I fili che intrappolano queste vite portano lontano nel tempo, lontano da Ginevra e dalla villa elegante dei Braun, in un passato che insegue il presente e che Sophie e Arpad dovranno affrontare per risolvere un intrigo diabolico, dal quale nessuno uscirà indenne. Nemmeno il lettore.

“Bambini nel tempo” di Ian McEwan

All’inizio sembra subito un giallo, poi un thriller, poi un romanzo psicologico, poi uno distopico. “Bambini nel tempo” è insolito, conturbante, inaspettato, profondo. La storia ha inizio proprio in primavera.

Stephen Lewis, autore di fortunati libri per bambini, padre e marito felice, un giorno si reca al supermercato con sua figlia Kate, e mentre è intento a svuotare il carrello alla cassa si accorge di aver perso la bambina. Rapita? Uccisa? Fuggita? Ogni cosa intorno a lui da quel momento sembra precipitare.

Il vuoto doloroso che lascia la sparizione di Kate dà il via a una serie di azioni e reazioni che porteranno Stephen a rivedere tutta la sua vita.

Le sue tante certezze incrollabili si mostreranno deboli; abitudini e atteggiamenti mai messi in discussione riveleranno il loro lato più fastidioso. Senza mai perdere di vista il suo protagonista, McEwan racconta il viaggio di un uomo messo di fronte all’inaccettabile, facendoci percepire la precarietà e la fragilità in cui viviamo, e nello stesso tempo restituendoci la nostra umana e indistruttibile speranza.

“La primavera degli scomparsi” di Anna Kantoch

In questo affascinante giallo, la primavera è presente sin dal titolo.

Katowice, Bassa Slesia. Krystyna, poliziotta in pensione, conduce una vita monotona, dividendosi tra camminate, giardinaggio e indigestione di serie tv.

A distanza di molti anni un avvenimento però continua a tormentarla: la scomparsa del fratello Romek, avvenuta in circostanze misteriose durante una gita sui Monti Tatra nel 1963. Della sfortunata comitiva di cinque amici era tornato solo Jacek che, sospettato di aver causato la morte dei compagni, aveva fatto perdere le sue tracce.

Un bel giorno Krystyna lo rivede e scopre che l’uomo ha assunto una nuova identità. Decisa a farlo confessare, lo segue e si introduce in casa sua armata di coltello… Una protagonista caustica e lontana dagli stereotipi per un giallo coinvolgente che parla anche di vecchiaia, solitudine e famiglie che vanno in pezzi.

“Le schegge” di Bret Easton Ellis

Abbiamo la sensazione che di questo libro, invece, si continuerà a parlare molto anche questa primavera, dato che nelle scorse settimane è in trend su diversi social network e piattaforme che trattano di libri. Chi lo ha letto non ha avuto dubbi nell’affermare che si tratti di un titolo a dir poco coinvolgente.

Nel 1981, la vita di un gruppo di diciassettenni californiani che frequentano l’elitaria Buckley School viene sconvolta dall’arrivo di un ragazzo tanto affascinante quanto disturbato e perverso.

Cosa nasconde Robert Mallory, e qual è il suo legame con il serial killer che sta imperversando in città? In una Los Angeles sensuale e violenta, fatta di feste in piscina e musica new wave, vodka e cocaina, Bret Easton Ellis racconta la sua storia più personale, emozionante e oscura.

“Un po’ di follia in primavera” di Alessia Gazzola

Infine, un libro giallo fresco in cui la primavera fa da titolo e da sfondo. “Un po’ di follia in primavera” è il quinto capitolo della serie dell’Allieva.

Quella di Ruggero Armento non è una morte qualunque. Perché è stato ritrovato assassinato nel proprio ufficio, e anche perché Ruggero D’Armento non è un uomo qualunque. Psichiatra molto in vista, studioso e luminare dalla fulgida carriera accademica, personalità carismatica e affascinante…

Alice Allevi se lo ricorda bene, dagli anni di studio ma anche per la recente consulenza del professore su un caso di suicidio di cui Alice si è occupata. In una primavera romana che sembra portare piccole ventate di follia, la morte violenta di Ruggero D’Armento crea sensazione. Pochi e ingannevoli indizi, quasi nessuna traccia da seguire. L’indagine è impervia, per Alice, ma per fortuna non lo è più la sua vita sentimentale.

