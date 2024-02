Al via il Premio Strega 2024: tutte le novità

Share on Email

Con l’introduzione, lo scorso anno, del premio di poesia, il Premio Strega – promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Strega Alberti Benevento, con il sostegno di Roma Capitale e Camera di commercio di Roma, in collaborazione con BPER – si conferma come soggetto culturale in grado di promuovere la lettura presso un pubblico sempre più ampio e stratificato, ponendo il libro e l’editoria di qualità al centro di ogni discorso sul presente e aprendosi a futuri e diversi campi d’intervento.

I riconoscimenti letterari

L’edizione 2024 prende il via allineando alla partenza tutti i riconoscimenti letterari raccolti sotto il marchio Strega, che vivranno nel corso dell’anno ciascuno il proprio evento di assegnazione. Febbraio e marzo sono i mesi delle proposte e delle selezioni operate dai comitati tecnici: il 4 aprile saranno annunciati in un’unica conferenza stampa i cinque candidati al Premio Strega Europeo e le dozzine del Premio Strega di narrativa e del Premio Strega Poesia.

Le novità

L’identità visiva di questa riorganizzazione delle tempistiche e della comunicazione del Premio è affidata sia a un restyling dei loghi e del sito premiostrega.it in cui Riccardo Fidenzi e Giampaola Marongiu dello studio Alter ADV puntano sulla continuità e riconoscibilità del marchio Strega, sia all’illustrazione di uno dei più noti artisti attivi nella moda e nell’editoria, Andrea Tarella, la cui Strega d’autore allestisce un immaginario composito di idee, storie e personaggi germoglianti da una testa immersa in un sogno notturno.

Il Premio Strega 2024

Queste le prime scadenze per la narrativa italiana. Da oggi al 29 febbraio gli Amici della domenica, il nucleo storico della giuria, avranno l’opportunità di segnalare, con il consenso dell’autore, ciascuno un’opera pubblicata tra marzo 2023 e febbraio 2024. Ogni opera potrà ricevere una sola segnalazione, che dovrà pervenire corredata da un breve giudizio critico. Alle proposte degli Amici potranno aggiungersi altre opere individuate dal Comitato direttivo – composto da Pietro Abate, Giuseppe D’Avino, Valeria Della Valle, Alberto Foschini, Paolo Giordano, Dacia Maraini, Melania G. Mazzucco, Gabriele Pedullà, Stefano Petrocchi, Marino Sinibaldi e Giovanni Solimine – che avrà anche il compito di selezionare i dodici titoli ammessi a concorrere.

Premio Strega Poesia

A queste candidature si aggiungono quelle del Premio Strega Poesia. Ogni editore ha la facoltà di proporre un’opera in versi del proprio catalogo pubblicata in prima edizione tra marzo 2023 e febbraio 2024. Il Comitato scientifico – composto da Maria Grazia Calandrone, Andrea Cortellessa, Mario Desiati, Elisa Donzelli, Roberto Galaverni, Vivian Lamarque, Valerio Magrelli, Melania Mazzucco, Stefano Petrocchi, Laura Pugno, Antonio Riccardi e Gian Mario Villalta – potrà integrare con altri titoli le proposte degli editori e avrà̀ il compito di selezionare, ad aprile, la dozzina delle opere in gara e, entro il mese di giugno, le cinque opere finaliste. Un’ampia giuria composta da personalità̀ della cultura, gli Amici della poesia, determinerà infine l’opera vincitrice.

Il restyling del sito

Da oggi è disponibile l’anteprima del restyling del sito, le cui sezioni saranno completate il 29 febbraio (narrativa italiana), 21 marzo (poesia) e 4 aprile (europeo). A partire dall’8 febbraio sui canali social del Premio saranno annunciate ogni settimana le proposte degli Amici della domenica.

