Premio Strega 2022, vince Mario Desiati

premio strega 2022

Mario Desiati con il libro “Spatriati” si è aggiudicato il Premio Strega 2022. L’annuncio del vincitore del Premio Strega 2022 ha avuto luogo nella tarda serata di giovedì 7 luglio, come di consueto al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma, ed è stato trasmesso in diretta televisiva da Rai Tre alle 23, per la conduzione di Geppi Cucciari.

Premio Strega 2022: la classifica finale

Mario Desiati “Spatriati” (Einaudi), voti 166

Claudio Piersanti “Quel maledetto Vronskij” (Rizzoli), voti 90

Alessandra Carati “E poi saremo salvi” (Mondadori), voti 83

Veronica Raimo “Niente di vero” (Einaudi), voti 62

Marco Amerighi “Randagi” (Bollati Boringhieri), voti 61

Fabio Bacà “Nova” (Adelphi), voti 51

Veronica Galletta “Nina sull’argine” (minimum fax), voti 24

Lo Strega Tour

Gli autori candidati e finalisti alla LXXVI edizione del Premio Strega sono stati ospiti di festival e manifestazioni culturali in tutta Italia e all’estero presso una sede degli Istituti Italiani di Cultura nel mondo. Il tour ha avuto inizio l’8 maggio con il festival Macerata Racconta ed è terminato lo scorso 2 luglio alla libreria Vecchie segherie di Bisceglie, attraversando l’Italia da nord a sud in 18 tappe, toccando Presicce Acquarica, Ivrea, Torino, Firenze, Parma, Verbania, Biella, Cervo, Milano, Salerno, San Benedetto del Tronto, Paestum e per la prima volta a Modena, Francavilla e Arezzo.

Lo Strega Tour nasce nel 2014 con lo scopo di promuovere la lettura dei libri candidati e finalisti al Premio raggiungendo il pubblico delle grandi province italiane ma soprattutto dei piccoli comuni che hanno scommesso su questo appuntamento e che negli anni hanno saputo creare una vera comunità di lettori attenti e interessati.

La maggior parte dei luoghi con cui il Premio ha questa collaborazione da anni, ha coinvolto numerosi istituti scolastici nella giuria del Premio Strega Ragazze e Ragazzi e del Premio Strega Giovani.

Ogni anno il Premio Strega è ospite anche di un Istituto Italiano di Cultura, collaborazione che si era interrotta a causa del Covid e che è ricominciata quest’anno con Copenaghen. Il tour all’estero ha avuto inizio a Berlino (2009), per proseguire a Vienna (2010), Mosca e San Pietroburgo (2012 e 2018), Vilnius (2014), Strasburgo (2015), Principato di Monaco (2016), Madrid (2017), Parigi e Lione (2019).