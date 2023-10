Premio Nobel per la Letteratura 2023, i favoriti della vigilia

Alla vigilia dell'assegnazione del Premio Nobel per la Letteratura 2023, sono diverse le indiscrezioni che si rincorrono in merito al vincitore. Scopriamo chi sono i favoriti

Giovedì 5 ottobre alle 13.00 verrà proclamato il Premio Nobel per la Letteratura 2023. Da giorni iI toto-vincitore dell’ambito riconoscimento si è già scatenato, ma i pronostici dei bookmaker sugli scrittori e le scrittrici che potrebbero la prestigiosa nomina dell’Accademia Reale svedese sono stati spesso smentiti da fatti; sono molti gli autori, infatti, che alla vigilia sono “entrati come Papi ed usciti come Cardinali”.

Premio Nobel per la Letteratura 2023, i favoriti

Alla vigilia dell’assegnazione del Premio Nobel per la Letteratura 2023, sono diversi i rumor che si rincorrono in merito al vincitore. L’ultima indiscrezione vede come probabile vincitore l’autore ucraino Andrej Kurkov, del quale è recentemente uscito in Italia “Api grigie” per Keller.

Nella rosa dei favoriti troviamo il sempre presente Haruki Murakami, salito al vertice dei siti di scommesse britanniche, a quota 11. Sul podio, a pari merito a quota 13, la scrittrice e sceneggiatrice russa Lyudmila Ulitskaya, prima donna a vincere il Russian Booker Prize nel 2001, autrice de “Il sogno di Jakov” e “Tra corpo e anima”, usciti per La nave di Teseo, e la scrittrice cinese Can Xue, pseudonimo di Deng Xiaohua, della quale è uscito in Italia nel 2023 “Dialoghi in cielo”, pubblicato da Utopia Editore.

Scorrendo la lista dei favoriti secondo i bookmakers troviamo a quota 13 lo scrittore statunitense Thomas Pynchon e lo scrittore e drammaturgo norvegese Jon Fosse. Altri “papabili” per il Premio Nobel per la Letteratura László Krasznahorkai, considerato dalla critica il più importante scrittore ungherese vivente e l’australiano Gerald Murnane, poco conosciuto in Italia dove è uscito il romanzo “Le pianure” per Safarà editore.

Scendendo troviamo tra i favoriti della vigilia Salman Rushdie, l’autore dei “Versi satanici”, aggredito il 12 agosto 2022 al festival letterario di Chautauqua, a New York, per la vittoria del quale si era speso apertamente l’anno scorso lo scrittore Bernard Henri-Levy; lo scrittore romeno Mircea Cartarescu il cui ultimo libro uscito in Italia è “Melancolia” (La nave di Teseo) e la due volte vincitrice del Booker Prize Margaret Atwood, della quale è appena arrivato nelle librerie italiane “Vecchi bambini perduti nel bosco” (Ponte alle Grazie).

Tra i favoriti anche lo scrittore Michel Houellebecq ed Emmanuel Carrere.

I possibili vincitori italiani

Nella rosa dei possibili vicnitori del Premio Nobel per la Letteratura 2023 troviamo anche degli esponenti italiani: Claudio Magris, anche lui abituato ad essere tra i nomi delal vigilia, e lo scrittore Giuseppe Montesano, lanciato dalla rivista Micromega. “Vogliamo inaugurare l’usanza di proporre un ‘Nobel a sorpresa’, indicando cioè un’autrice o un autore che non vincerà il premio, e a cui però per compensazione Mappe del Nuovo Mondo vuole accostare il suo nome” spiega Andrea Maffei nel suo articolo su Micromega.

