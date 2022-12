Più libri più liberi

Il conto alla rovescia è quasi giunto al termine: il 7 dicembre avrà inizio una nuova ed entusiasmante edizione di “Più libri più liberi“, la fiera del libro di Roma che si concentra esclusivamente sulla piccola e media editoria indipendente. Un’occasione unica per conoscere case editrici particolari che di solito non compaiono fra gli elenchi dei libri più blasonati e fra cui, nonostante ciò, si nascondono vere e proprie opere d’arte. In questo articolo scopriamo 10 appuntamenti da non perdere a “Più libri più liberi”.

“Più libri più liberi”, 10 appuntamenti da non perdere

1. “Giusto o sbagliato? Quando scegli decidi chi sei”

Cominciamo il nostro articolo sui 10 eventi da non perdere a “Più libri più liberi” con un incontro dedicato ai più giovani, che si terrà il 7 dicembre alle 12 nella Sala Marte del Centro Congressi La Nuvola. Si tratta della presentazione del libro di Chiara Valentina Segrè e Marco Annoni con le illustrazioni di Andrea Antinori.

Cos’è giusto e cos’è sbagliato? Come compiere una scelta? Affronteremo questa tematica partendo da parole chiave e storie vere: prese di posizione coraggiose di ragazzi e ragazze, uomini e donne che hanno deciso di costruire un futuro migliore, anche quando sembrava impossibile. Un percorso in compagnia di Marco Annoni, co-autore del libro “Giusto o sbagliato?” Lapis Edizioni.

2. “Letterature Festival Internazionale di Roma 2022. Uno sguardo oltre i confini”

Sempre il 7 dicembre, ma alle ore 18, “Più libri più liberi” ospiterà il “Letterature Festival”, un’occasione per allargare i propri confini e misurarsi con la vastità e la bellezza degli argomenti affrontati all’interno dei libri. A cura di Biblioteche di Roma, quest’incontro prevede gli interventi di Simona Cives e Fabrizio Arcuri e le letture di Lunetta Savino.

3. “La bellezza della diversità”

Altro evento di “Più libri più liberi” dedicato ai ragazzi, ma anche alle famiglie, “La bellezza della diversità” si terrà giovedì 8 dicembre a partire dalle ore 12 presso i locali dello Spazio Ragazzi.

Sediamoci comodi, chiudiamo gli occhi, apriamo le orecchie e … venite a scoprire la bellezza della diversità attraverso la lettura degli albi illustrati pubblicati da MIMebù! Il tema che accomunerà i libri selezionati è la diversità, affrontata sotto molteplici aspetti: diversità di età, genere, identità sessuale, etnia, lingua, provenienza geografica, capacità fisica. Vi aspettiamo per leggere insieme

4. “In memoria”

Il quarto appuntamento che vi segnaliamo a “Più libri più liberi” ha a che fare con la memoria, come si comprende già dal titolo. La Sala Vega ospiterà, a partire dalle 18 di giorno 8 dicembre, un omaggio a Mircea Cărtărescu e ad Andrea Camilleri, con interventi di Nicola Lagioia e Giordano Meacci. L’evento è curato direttamente da Più libri più liberi.

5. “Iran: donne, diritti e libertà”

Fra i momenti più attesi di questa edizione di “Più libri più liberi”, l’incontro “Iran: donne, diritti e libertà” si terrà anch’esso giorno 8 dicembre presso l’Auditorium alle 12.30. Sarà un dialogo fra Azar Nafisi, importante scrittrice nonché autrice del celeberrimo “Leggere Lolita a Teheran” e Michela Murgia.

6. “Poeti della marea. Canti bardici gallesi dal VI al X secolo”

Il sesto appuntamento che vi suggeriamo se vi troverete a “Più libri più liberi” in questi giorni è davvero imperdibile per gli amanti della poesia e della letteratura nordiche.

“Poeti della marea” si terrà giorno 9 dicembre alle ore 15 in Sala Elettra. Un viaggio dentro le radici arcaiche della poesia europea attraverso i testi dei bardi gallesi, cantori errabondi eredi di una grande tradizione sciamanica. Storie di coraggio e di dissidenza che, in forma di poesia, parlano un linguaggio universale da cui affiora l’importanza della relazione dell’uomo con gli elementi e gli eventi della natura.

7. “Sonia Bergamasco legge Annie Ernaux”

Andiamo al penultimo giorno di “Più libri più liberi” e spostiamoci negli spazi Rai, dove a partire dalle ore 13.15 si potrà assistere ad un incontro incentrato sull’ultima vincitrice del Nobel per la Letteratura, Annie Ernaux.

Un dialogo tra Lorenzo Flabbi, editore dell’Orma e Sonia Bergamasco, voce italiana degli audiolibri pubblicati da Emons tratti dai romanzi di Annie Ernaux, premio nobel per la letteratura 2022. Un viaggio tra due capolavori della scrittrice francese: il Posto, storia di una donna che si affranca con dolorosa tenerezza dalle proprie origini rurali e scrive dei suoi genitori alla ricerca di un ormai impossibile linguaggio comune e l’Evento, che segue la storia una studentessa ventitreenne costretta a ricorrere alle vie clandestine per poter interrompere una gravidanza.

8. “Verso il Mar Ionio. Un vittoriano al Sud”

La sala Polaris, a partire dalle 13.45 di giorno 10 dicembre, ospiterà invece la presentazione di un bellissimo libro di George Gissing.

Il Sud d’Italia alle soglie del Novecento narrato da un grande autore vittoriano. Lo scrittore lascia i bassifondi di Londra nel 1893 per un viaggio lungo il tracciato della ferrovia ionica spinto dal mito della Land of Romance; ma si trova di fronte a un Sud dimenticato e tormentato, incalzato dalla modernità.

9. “Qualcosa nella nebbia”

Anche NN Editore sarà presente a “Più libri più liberi”. L’ottavo appuntamento di cui vi parliamo è dedicato all’ultimo libro di Roberto Camurri, che verrà coadiuvato nella presentazione del suo lavoro dalla voce di Elisa Fuksas.