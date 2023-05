Pier Paolo Pasolini e l’amore omosessuale

Dal 17 maggio 2004 si celebra la Giornata Internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia riconosciuta dall’Unione Europea e dalle Nazioni Unite.

In questa giornata si vuole ricordare, per un’acquisizione di una consapevolezza storica, Pier Paolo Pasolini, uno degli intellettuali più perseguitati anche a causa della sua omosessualità, il quale ha eletto il corpo come mezzo d’espressione linguistica e sessuale. Corpo che diviene materia poetica, espressione artistica, pensiero politico e materia di scandalo. Invitando a: […] continuare imperterriti, ostinati, eternamente contrari a pretendere, a volere, a identificarvi col diverso; a scandalizzare… […]

Elegge quindi l’uso strumentale dello scandalo nella consapevole volontà pedagogica di far comprendere il valore originatosi dalla convivialità delle unicità, dall’apertura alle relazioni con gli altri e al saper stare insieme riconoscendo l’alterità come possibile veicolo di comprensione delle qualità e unicità proprie di ciascuna persona.

In una società che ancora oggi fa resistenza nell’accettare la totalità dell’esistenza umana, forse anche a causa di una morale troppo assolutista, fanno eco le parole di Pier Paolo Pasolini:

“Un rapporto omosessuale non è il Male, o per meglio dire, in un rapporto omosessuale non c’è niente di male. Esso è un rapporto sessuale come un altro. Dov’è dico non la tolleranza, ma l’intelligenza e la cultura, se non si riesce a capire questo? Esso non lascia né marchi indelebili né macchie che rendono intoccabili, né deformazioni razzistiche. Lascia un uomo esattamente quello che era”