Black Friday, dove acquistare in offerta e 5 libri consigliati

Black Friday

Il 18 novembre parte la settimana del Black Friday, 7 giorni dedicati agli sconti più folli dell’anno. Per l'occasione vi consigliamo le principali offerte legate al mondo della lettura e 5 libri perfetti da acquistare per il Black Friday.

Il 18 novembre parte la settimana del Black Friday, 7 giorni dedicati agli sconti più folli dell’anno. Molti negozi, online e non, hanno già iniziato a proporre le prime offerte e l’attesa per comprare gli oggetti che più desideriamo è quasi terminata. Oltre a vestiti, elettrodomestici o accessori, i libri sono degli ottimi acquisti da fare in questi giorni. Natale è a meno di un mese di distanza e avvantaggiarsi con i regali è davvero la cosa migliore. Si sa, lo stress per sceglierli è sempre alle stelle nel mese di Dicembre.

Black Friday, l’offerta di Amazon

Il colosso dell’e-commerce ha deciso di prolungare il periodo di promozioni lanciando la sua personale “Settimana del Black Friday“. In occasione degli sconti, che abbracciano il periodo che va da venerdì 18 novembre fino alle 23:59 del 28 novembre, è possibile acquistare prodotti fino al 50% di sconto, tra cui una moltitudine di libri cartacei e ebook.

Quest’anno il vero e proprio Black Friday durerà ben 48 ore, dalla mezzanotte del 24 novembre alle 23.59 del 25 novembre. Durante tutta la settimana, i clienti potranno trovare e godere di decine di migliaia di offerte imperdibili su moltissimi prodotti, incluse le migliori idee regalo in tutte le categorie. Su Amazon è inoltre disponibile una pagina dedicata agli eBook Kindle a prezzi eccezionali, con una ricca selezione presente nella sezione Opportunità del giorno, quelli in Lingua Inglese e molto altro.

Libri consigliati per il Black Friday

Se siete alla ricerca di consigli specifici, abbiamo scelto per voi cinque titoli tra le novità perfetti da comprare durante la settimana del Black Friday.

“Parlare in versi”, una guida per scegliere la poesia giusta al momento giusto Non c’è momento della nostra vita in cui non abbiamo bisogno di relazionarci e di comunicare con gli altri. Scopri nel libro “Parlare in versi”, scritto dal fondatore di Libreriamo Saro Trovato, il verso giusto da dedicare ad una persona cara o per affrontare una situazione della vita

“Tasmania” di Paolo Giordano

Per cominciare il Back Friday, vi consigliamo di acquistare la novità editoriale firmata Paolo Giordano, subito al primo posto fra i libri più venduti della settimana.

“Tasmania” è un romanzo sul futuro. Il futuro che temiamo e desideriamo, quello che non avremo, che possiamo cambiare, che stiamo costruendo. La paura e la sorpresa di perdere il controllo sono il sentimento del nostro tempo, e la voce calda di Paolo Giordano sa raccontarlo come nessun’altra. Ci ritroviamo tutti in questo romanzo sensibilissimo, vivo, contemporaneo. Perché ognuno cerca la sua Tasmania: un luogo in cui, semplicemente, sia possibile salvarsi.

Ci sono momenti in cui tutto cambia. Succede una cosa, scatta un clic, e il fiume in cui siamo immersi da sempre prende a scorrere in un’altra direzione. La chiamiamo crisi. Il protagonista di questo romanzo è un giovane uomo attento e vibratile, pensava che la scienza gli avrebbe fornito tutte le risposte ma si ritrova davanti un muro di domande. Con lui ci sono Lorenza che sa aspettare, Novelli che studia la forma delle nuvole, Karol che ha trovato Dio dove non lo stava cercando, Curzia che smania, Giulio che non sa come parlare a suo figlio.

La crisi di cui racconta questo romanzo non è solo quella di una coppia, forse è quella di una generazione, sicuramente la crisi del mondo che conosciamo – e del nostro pianeta.

“Brave ragazze, cattivo sangue” di Holly Jackson

Un altro libro d’autore consigliato per cominciare la settimana del Black Friday: Holly Jackson tornata in libreria con il secondo capitolo di “Come uccidono le brave ragazze”.

Pippa Fitz-Amobi è reduce dalle avventure che l’hanno portata alla risoluzione del cold case della morte di Andie Bell. L’indagine è ora raccontata per filo e per segno in un podcast, che sviscera tutti i particolari dell’indagine. Pippa, segnata dagli eventi dell’anno precedente, afferma a gran voce che dopo la scorsa esperienza ha chiuso con il voler fare la detective. Ma improvvisamente il fratello del suo amico Connor sparisce. La polizia non vuole fare nulla a riguardo, e Pippa si ritrova immersa in una nuova indagine, che mai avrebbe immaginato potesse portare a galla segreti tanto loschi. E questa volta, tutti sono in ascolto. Ma riuscirà a trovarlo prima che sia troppo tardi?

“Mussolini il capobanda” è uno dei vari libri dedicati alla figura di Mussolini usciti in questo periodo.

«Cent’anni fa, in questi stessi giorni, la nostra patria cadeva nelle mani di una banda di delinquenti, guidata da un uomo spietato e cattivo. Un uomo capace di tutto; persino di far chiudere e morire in manicomio il proprio figlio, e la donna che l’aveva messo al mondo». Comincia così il racconto di Aldo Cazzullo su Mussolini.

Una figura di cui la maggioranza degli italiani si è fatta un’idea sbagliata: uno statista che fino al ’38 le aveva azzeccate quasi tutte; peccato l’alleanza con Hitler, le leggi razziali, la guerra. Cazzullo ricorda che prima del ’38 Mussolini aveva provocato la morte dei principali oppositori: Matteotti, Gobetti, Gramsci, Amendola, don Minzoni, Carlo e Nello Rosselli. Aveva conquistato il potere con la violenza – non solo manganelli e olio di ricino ma bombe e mitragliatrici –, facendo centinaia di vittime.

Fin dal 1922 si era preso la rivincita sulle città che gli avevano resistito, con avversari gettati dalle finestre di San Lorenzo a Roma, o legati ai camion e trascinati nelle vie di Torino. Aveva imposto una cappa di piombo: Tribunale speciale, polizia segreta, confino, tassa sul celibato, esclusione delle donne da molti posti di lavoro. Aveva commesso crimini in Libia – 40 mila morti tra i civili –, in Etiopia – dall’iprite al massacro dei monaci cristiani –, in Spagna.

Aveva usato gli italiani come cavie per cure sbagliate contro la malaria e per vaccini letali. Era stato crudele con tanti: a cominciare da Ida Dalser e dal loro figlio Benitino. La guerra non fu un impazzimento del Duce, ma lo sbocco logico del fascismo, che sostiene la sopraffazione di uno Stato sull’altro e di una razza sull’altra. Idee che purtroppo non sono morte con Mussolini. Anche se Cazzullo demolisce un altro luogo comune: non è vero che tutti gli italiani sono stati fascisti. E l’antifascismo dovrebbe essere un valore comune a tutti i partiti e a tutti gli italiani.

“Benvenuti in casa mia!” di Benedetta Rossi

Si avvicina il Natale, ed il Black Friday può essere l’occasione per fare un regalo anticipato alla propria mamma, come ad esempio il nuovo ricettario di Benedetta Rossi, uscito da poco nelle librerie italiane.

Il suo sorriso rasserena, le sue ricette ci fanno fare sempre bella figura; le sue spiegazioni semplici trasmettono sicurezza, come se giungessero da un’amica. È Benedetta Rossi, la food blogger più conosciuta dagli italiani. I suoi follower sono in continua crescita (oltre 8 milioni su Facebook, 3 milioni su YouTube e 4,4 milioni su Instagram), perché sui suoi social tutti possono trovare la ricetta giusta per un’occasione particolare, per soddisfare lo sfizio del momento o un’esigenza familiare.

In questo libro Benedetta ci regala spunti e consigli per conciliare una vita sempre più veloce, il rispetto dell’ambiente e l’attenzione al risparmio. E proprio queste sono le tre sezioni in cui è diviso il volume, che raccoglie pietanze che si cucinano in un lampo e ci fanno guadagnare tempo, ricette che non prevedono cotture e piatti che, per non farci spendere troppo, si preparano con i pochi ingredienti che abbiamo in casa, ma sono perfetti anche per le occasioni speciali. In molti casi Benedetta propone diverse modalità di cottura, per lasciare a noi la libertà di scegliere in base alle esigenze del momento.

Ma non solo: regala utili consigli su come risparmiare in ogni ambiente della casa, attraverso piccoli gesti o attenzioni che permettono di contenere i costi delle bollette di luce, acqua e gas. Inoltre, forte delle sue tradizioni, ci aiuta a riappropriarci dei piccoli saperi di una volta e mette l’accento sull’importanza dell’autoproduzione, suggerendo, per esempio, la coltivazione di un piccolo orto sul balcone o la preparazione del sapone fatto in casa.

5. “La scienza delle pulizie” di Dario Bressanini

Tra i possibili libri da regalare, o regalarsi, per il Back Friday consigliamo il nuovo libro di Dario Bressanini, il divulgatore scientifico che ci svela i segreti della vita di tutti i giorni.

Il bicarbonato non disinfetta e non lava; il sapone lava e igienizza, ma non disinfetta; la candeggina sbianca e disinfetta, ma non rimuove lo sporco. Lo sapevate? E poi: scopriamo come eliminare in modo sicuro i cattivi odori dalla lavatrice (insieme a eventuali funghi o batteri), come rimuovere il calcare da lavandini e macchine per il caffè o come liberare uno scarico otturato (spoiler: aceto e bicarbonato sono inutili). È vero che è più economico ed ecologico lavare i piatti in lavastoviglie?

I detersivi sono tutti uguali? Come posso impattare meno sull’ambiente? Come tolgo una macchia di sangue sul vestito? E la patina nera dai gioielli? Come uso acido citrico e percarbonato? Dario Bressanini, autore di best seller, docente di chimica e ricercatore di professione, torna con un nuovo libro, questa volta dedicato alle pulizie domestiche, inquadrate finalmente sia dal punto di vista pratico sia da quello rigorosamente scientifico.

Oltre a sfatare bufale e miti universalmente diffusi, queste pagine spiegano i tanti “perché” del pulito e dello sporco, fornendo al tempo stesso le migliori soluzioni per pulire la casa in modo sicuro ed efficace. Esperimenti, curiosità, approfondimenti, disegni e tabelle rendono ancora più utile il libro, che diventerà il compagno inseparabile per le pulizie di casa.