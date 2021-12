Un Natale da leggere

Ogni Natale gran parte delle persone riempie i propri carrelli di video games per i figli o con gli ultimi device tecnologici in commercio. Sarebbe bello se si riuscisse a convincere il maggior numero di persone possibile che ci sono molteplici ragioni per regalare un bel libro a Natale.

Natale, 8 motivi per regalare un libro

Ecco le 8 buone ragioni per regalare un libro a Natale tratte dal sito Bustle.com.

1) I libri non passano mai di moda

Un libro è sempre un regalo ben accetto da un amante della cultura. Non passa mai di moda. Non importa quanto sia datato il libro o l’età della persona che lo riceve. Un libro è uno dei pochi oggetti senza tempo che può farti viaggiare in qualsiasi luogo ed epoca che tu voglia.

2) Intrattengono per molto tempo

Accade ogni anno. Regali a tuo figlio un giocattolo che, dopo il periodo natalaizio, vedi abbandonato in qualche angolo nascosto della casa. Per i libri non può mai accadere una cosa del genere, anche una volta finiti non perdono certo di valore. Avete presente i videogiochi che hanno sulla copertina le ore che ci vogliono per terminarlo? Ecco, i libri, invece, non hanno una data di scadenza, li puoi leggere e rileggere quante volte lo si desidera.

3) Sono allo stesso tempo anche un biglietto d’auguri

Non trovate un biglietto d’auguri che vi piace o non avete più tempo per cercarlo? Potrete lasciare il vostro messaggio natalizio al destinatario del regalo proprio nelle prime pagine del libro che gli volete regalare. Un messaggio indelebile che legherà indissolubilmente il libro alla persona che l’ha ricevuto.

4) Si può trovare un libro per ogni tipologia di persona

Esistono così tanti libri e di così tanti generi diversi che è impossibile non trovare un titolo che non possa incontrare i gusti letterari della persona destinataria del regalo. Certo, dovrete essere abili e scegliere il libro giusto per la persona in questione.

5) Possono essere divertenti e benefici

Non sempre le cose che desideriamo sono quelle che sono migliori per noi, ma questo non si può dire dei libri. Non solo i libri sono entusiasmanti, eccitanti, commoventi e addirittura sexy, ma fanno bene anche alla mente e allo spirito. Esiste un motivo per non regalare un libro a Natale? Non crediamo.

6) Leggere è un’esperienza unica

I libri sono fantastici perché leggere è una delle attività più bella che esista, specialmente se si legge con qualcuno che condivide la tua stessa passione o semplicemente se leggi con qualcuno che ami come con tuo figlio o i tuoi genitori. I libri non sono solo un oggetto, ma un’esperienza. Sia per una madre che per un figlio, saranno indimenticabili i momenti passati a leggere le favole della buonanotte.

7) Ti portano in altri luoghi

I libri aiutano a far crescere la fantasia e a volare lontano, in luoghi anche sconosciuti e ti fa essere “altrove” quando quello che hai intorno non ti piace.

8) Non richiedono batterie o altri accessori

Non c’è cosa peggiore che aprile un regalo e leggere “Batterie non incluse”. Se regali un libro, nessuno avrà di questi problemi. Una volta scartati, sono pronti per essere letti. L’unico requisito necessario è la passione per la lettura del lettore.