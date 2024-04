“Mary & George”, 5 libri fa leggere per approfondire la serie tv del momento

È approdata da poco su Sky e sta avendo un grande successo, tanto da essere una delle serie tv più chiacchierate sul web: “Mary & George” ha portato alla luce uno spaccato della storia della corona britannica ancora sconosciuto in Italia. Chi sono Mary e George Villiers? Che ruolo hanno avuto nella vicenda degli Stuart e, in particolare, di Giacomo I?

Se “Mary & George” ti ha incuriosito, da’ un’occhiata ai libri che ti suggeriamo oggi. Potrebbero essere un ottimo punto di partenza per approfondire. Soprattutto se conosci l’inglese: alcuni di questi titoli non esistono in traduzione italiana.

5 libri per approfondire la storia di “Mary & George”

“The King’s assassin” di Benjamin Voolley

Di questo libro, per il momento, esiste soltanto la versione in lingua originale. Se conosci l’inglese e non ti dispiace intraprendere una lettura in lingua, non fartelo scappare: si tratta dell’opera da cui è tratta la serie tv “Mary & George”.

Benjamin Voolley racconta la storia di George Villiers: di come sia divenuto uno degli uomini più influenti del regno partendo da una condizione sociale svantaggiata, di come si sia ingraziato il re e la sua corte, e di come, verosimilmente, abbia ucciso il regnante avvelenandolo.

“Il re e la strega” di Giuliana Mariniello

Giacomo I Stuart è uno dei personaggi cardine di “Mary & George”. Un re controverso, che ha contribuito a dare all’Inghilterra la forma che essa ha oggi.

Se a colpirti della serie è stata soprattutto la caratterizzazione del monarca, potresti trovare interessante “Il re e la strega. Giacomo I Stuart, la donna e il diavolo”, il saggio in cui l’esperta di lingua e cultura inglese Giuliana Mariniello approfondisce la figura di Giacomo I guardando al processo di demonizzazione della donna da lui attuato in tutto il regno. Caccia alle streghe, paura delle eresie, scrupolosa attenzione all’ortodossia… sono solo alcuni dei temi esplorati in questo bel libro tutto da scoprire.

“The works of His Grace George Villiers” di George Villiers

Se ti intendi di lingua inglese e vuoi scoprire più da vicino il protagonista maschile di “Mary & George”, sappi che esiste la possibilità di conoscerlo personalmente attraverso i suoi scritti.

George Villiers, infatti, ha composto opere teatrali, prosastiche e poetiche. Questo volume, curato da notabili studiosi, raccoglie una vasta selezione di scritti e racchiude anche le note e le memorie dell’autore. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire, soprattutto se si ha dimestichezza con la storia della lingua.

“Gli Stuart: re, regine e martiri” di Alan Massie

Passiamo a un titolo tradotto in lingua italiana: “Gli Stuart: re, regine e martiri” è un libro che ti sarà utile se, dopo aver visto “Mary & George”, nutri il desiderio di approfondire la conoscenza del ramo degli Stuart. The Wall Street Journal, fra l’altro, ha recensito questo saggio in maniera eccezionale.

Attingendo a fonti storiche e letterarie, Allan Massie narra la saga familiare e politica degli Stuart, giunti dalla Bretagna e saliti sul trono di Scozia e d’Inghilterra. Il libro fa rivivere personaggi noti come Maria Stuarda, Giacomo I e Carlo il re martire, e rivela una famiglia capace di forti passioni e feroci rivalità, ma anche di affetti profondi.

Raccontato con perizia, il saggio di Allan Massie è la cronaca avvincente di intrighi, atti eroici e grandi ambizioni, ma è anche la storia di come Scozia e Inghilterra intrecciarono i loro destini dando origine al Regno Unito e al mondo moderno.

“Buckingham: The Life and Political Career of George Villiers” di Roger Lockyer

Ultimo ma non per importanza, un altro libro in lingua inglese. Si tratta di un dettagliato resoconto che fa rivivere in maniera realistica e storicamente molto accurata il protagonista di “Mary & George”, analizzando soprattutto la sua ascesa politica e i rapporti che lo legavano a Giacomo I e a Carlo I.

