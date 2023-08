Mario Draghi, i 3 cigni neri e il miracolo nascosto

“Riscatti e ricatti. Il miracolo nascosto di Draghi, gli intrighi contro l’Italia e la scommessa di Giorgia Meloni” (La nave di Teseo) di Roberto Napoletano presentato alla XVII edizione di Capalbio Libri. Dialogo con Franco Bechis.

Mario Draghi e il “draghicidio” non raccontato

3 cigni neri accompagnano la storia dell’ascesa e della caduta (organizzata) del governo Draghi e del suo miracolo economico nascosto. La crisi dei debiti sovrani, la pandemia e i carri armati in Russia. Tre eventi che hanno segnato la storia economica e sociale su scale globale che hanno impattato in modo significativo sull’evoluzione di molti governi.

Il governo di Mario Draghi in queste cesure è riuscito comunque a far uscire l’Italia dalla pandemia, innalzato il PIL di ben 11 punti in un anno e mezzo; aumentato l’occupazione; aver attratto capitali esteri e aver riportato l’Italia ai tavoli internazionali della diplomazia dopo l’invasione dell’Ucraina.

Questo è il miracolo nascosto che si racconta in questo libro. Non un’apologia ma una ricostruzione dell’operato di Mario Draghi e del suo governo, iniziato con un incarico accettato con “riserva”. Un miracolo, dunque, che gli intrighi nazionali e internazionali hanno provato a bloccare.

È il solco tracciato da Mario Draghi, quello di un’Italia credibile che conquista il podio europeo della crescita, tra le onde tempestose della grande guerra delle materie prime, dei ricatti di Putin sul gas e della fibrillazione mondiale dei mercati. “Riscatti e ricatti” si legge come il thriller della politica italiana e racconta il movente, l’arma e i colpevoli del draghicidio.

Un viaggio tra partiti intimoriti di perdere potere e lobby di burocrati affamati di rendite, dove i congiurati che tramano per ottenere un dividendo elettorale, Berlusconi e Salvini, rimangono beffati dalle urne.

Un libro di fatti, tutti veri, in cui si intrecciano rivelazioni scottanti sugli interessi indiani e tedeschi in Russia, le critiche strumentali dei grillini che preparano la caduta del governo di unità nazionale, il peso degli investitori globali. Sullo sfondo il ruolo di Sergio Mattarella: un po’ Moro un po’ Pertini, ovvero l’arbitro che tiene insieme l’Italia.

Le elezioni dell’autunno 2022 hanno portato alla vittoria di Giorgia Meloni, che può diventare la nuova Thatcher italiana, espressione di un compiuto e moderno conservatorismo, oppure vivere una ennesima, effimera, stagione di governo. Su questa scommessa si gioca buona parte del futuro del paese e in queste pagine Roberto Napoletano anticipa le sfide che il nuovo esecutivo dovrà affrontare. Sottolinea i problemi più urgenti e smaschera gli inganni che rischiano, ancora una volta, di frenare la corsa dell’Italia.

Il punto su cui Napoletano invita a riflettere è di come il governo Meloni non abbia ancora smantellato i piani messi in atto da Mario Draghi, l’uomo del Whatever it takes. Segno evidente che quel “miracolo” non raccontato abbia davvero cambiato il volto al nostro paese.

